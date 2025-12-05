NOS Helmets: superate le verifiche tecniche, riprende l’attività

Lo scorso 22 ottobre era stata sospesa l’attività di NOS Helmets, dopo il sequestro della Guardia di Finanza di Torino. Tutti i modelli della gamma sono stati sottoposti a verifica tecnica ed hanno superato le prove, rispondendo alla normativa vigente. Così, dopo le classiche formalità burocratiche, da mercoledì 3 dicembre l’azienda di caschi ha ripreso la normale attività.

Cosa è accaduto

La Guardia di Finanza, nell’ambito dell’operazione denominata ‘Non ci casco’, aveva sottoposto a sequestro il marchio di caschi motociclistici, di proprietà di BER Racing Europe. Come dicevamo, i modelli della gamma sono stati sottoposti a verifica tecnica presso i laboratori di Newton s.r.l. con la partecipazione della Guardia di Finanza e di un rappresentante del Ministero dei trasporti.

Lo scorso 20 novembre le prove sono state superate sia dai modelli ECE 22.05, sia da quelli ECE 22.06, confermando la rispondenza alla normativa vigente. Si tratta di NS-2, NS-7F, NS-7C Carbon, NS-8 ed NS-10 per la prima categoria e di NS-15C Carbon, NS-15F, NS-14, NS-11C Carbon, NS-11F, NS-10, NS-9, NS-1C Carbon, NS-1 ed NS-J per l’omologazione più recente.

Riprende l’attività

Concluse le formalità burocratiche e visto il superamento dei test, a partire da mercoledì 3 dicembre, sono riprese le attività di commercializzazione della gamma NOS Helmets sul territorio italiano ed in tutti i 15 Paesi in cui è presente. Chiudendo questo capitolo e tornando alla normalità.