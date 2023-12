North West 200: il libro di Cortinovis sulla storica corsa stradale irlandese

La North West 200 è una gara storica per gli appassionati delle due ruote, si svolge ogni anno in Irlanda del Nord dal 1929 ed attira oltre centomila spettatori ad edizione. Il giornalista Giovanni Cortinovis ha deciso di dedicare un libro a questo appuntamento, intitolato ‘North West 200. La corsa più bella al mondo’, in cui viene raccontata la storia ed i protagonisti di quasi 100 anni di gare.

Il libro

Entrando più nel dettaglio, l’autore racconta le vicende dei piloti più o meno famosi che hanno partecipato alla North West 200: dalla leggenda Joey Dunlop al mito ducatista Carl Fogarty, da Mike ‘the bike’ Hailwood a Robert Dunlop che se ne è andato, da primatista, una sera del 2008. Due giorni dopo il figlio Michael ha vinto la sua prima NW200, ricevendone il testimone. Ma anche la storia di Stefano Bonetti, unico non anglofono a vincere la competizione nel 2019 su Paton.

Oltre a narrare le loro storie di gara, il libro contiene anche una guida di viaggio per quanti, partendo dall’Italia, vorranno assistere alla NW200, spendendo il meno possibile. L’autore, che ha assistito a sette edizioni di questa manifestazione, fornisce consigli sugli spostamenti interni, pubblicando persino gli orari dei pullman, così come le indicazioni su pass e parcheggi, oltre a suggerimenti sulle bellezze naturali e artistiche presenti nella regione.

Le statistiche

L’opera viene completata da una sezione statistica approfondita. Una quarantina di tabelle che riportano, tra le altre cose, i piazzamenti e i tempi, sessione per sessione, di tutti gli italiani che hanno partecipato alla NW200. Oltre le statistiche sui piloti più vincenti, quelli con più podi, così come i trionfi delle moto italiane e i record sul giro di ogni classe.