Moto elettriche in crisi: l’azienda modenese Energica Motor Company in liquidazione

Energica Motor Company, giovane azienda di Soliera, in provincia di Modena, attiva nelle due ruote elettriche, nata una decina d’anni fa ma già in crisi da tempo, ha dichiarato che perseguirà la strada della liquidazione giudiziale. Una decisione sulla quale pesano la crisi dell’elettrico e probabilmente anche il prezzo del prodotto, con moto i cui prezzi si aggirano sui 30.000 €.

Dopo essersi guadagnata la fornitura delle moto per il campionato di MotoE ed aver esportato anche all’estero le sue moto elettriche Ego ed Eva, Energica era stata acquisita (al 75%) dal fondo americano Indanomics con l’idea di rilanciarla. L’azienda modenese era però in crisi da tempo, affidandosi alla cassa integrazione.

La nota di Energica

Nel consiglio di amministrazione decisivo di qualche giorno fa è stato deciso che non ci sono alternative alla liquidazione giudiziale, come spiegato da Energica in una nota: “Nonostante gli sforzi diretti da parte della dirigenza e la ricerca da parte degli stessi di ulteriori nuovi investitori, il management ha dovuto purtroppo riscontrare, financo in queste ultime ore, la sopravvenuta impossibilità di coltivare proficuamente le trattative così avviate, e proseguite al fine di ricercare la migliore valorizzazione degli attivi legati alla continuità aziendale, nell’interesse dei creditori. In tale contesto di assenza di alternative praticabili, la liquidazione giudiziale rappresenta un atto dovuto che consentirà la distribuzione degli attivi liquidatori ai creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione e della loro par condicio”.

In circa 50 rischiano il posto di lavoro

Ora c’è forte preoccupazione per i circa 50 lavoratori che rischiano di rimanere disoccupati. I sindacati promettono battaglia, mentre la sindaca di Soliera, Caterina Bagni, ha affermato che l’amministrazione comunale farà il possibile per sostenere le famiglie dei lavoratori e garantire gli ammortizzatore sociali necessari.