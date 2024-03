Michelin: tre novità per gli pneumatici moto per il 2024 [FOTO]

Il 2024 porta tre novità dal mondo degli pneumatici per moto, targati Michelin. Il marchio francese propone due nuove gomme per la categoria sport/hyper sport ed una per le enduro. Sono state sviluppate in collaborazione con le case motociclistiche, con nuovi standard tecnologici e prestazionali nei rispettivi segmenti. Tutte già disponibili, commercializzate dall’inizio di quest’anno.

Michelin Power GP2 e Power 6

Partiamo dalle due novità per la categoria sport/hyper sport. Il Michelin Power GP2 è dedicato a chi utilizza la propria moto sia in strada che in pista, suddividendo equamente la percorrenza. “È un’evoluzione del Power GP e lo sostituisce – le parole di Patrizio Di Biasi, responsabile prodotto per l’Italia – È destinato a chi usa la moto anche in maniera importante su pista”.

Propone un disegno nuovo, con l’utilizzo della tecnologia nero di carbone con una mescola dedicata sulle spalle per aumentare l’aderenza in curva e la Michelin 2CT+ al posteriore, per offrire una maggiore rigidità in fase di piega, con una migliore stabilità in curva, soprattutto in caso di elevate accelerazioni o forti frenate. Sarà disponibile con cinque misure da 120/70 a 200/55.

Il Michelin Power 6, invece, è dedicato ai motociclisti che utilizzano una moto sportiva su strada. Realizzata con mescole 100% silice per un ottimo utilizzo in rettilineo e per l’aderenza su bagnato in curva ed utilizzando, anche in questo caso, la tecnologia Michelin 2CT+. Disponibile con due misure per le anteriori e otto per le posteriori.

Michelin Anakee Road

La novità per le enduro è la Michelin Anakee Road. “Lo abbiamo desiderato, perché dal mercato era arrivata la richiesta sia dagli utilizzatori che dai rivenditori – ha spiegato Di Biasi – Ha un look da enduro stradale. Ci puntiamo moltissimo, perché abbiamo colmato un vuoto importante”. Propone un design più intagliato del ‘cugino’ Road 6, senza pregiudicare le performance su strada.

Anche in questo caso, sono state utilizzate le tecnologie 100% silice e 2CT+ e, secondo la casa francese, propone un miglioramento importante per l’aderenza sul bagnato, la durata chilometrica e l’affidabilità su strada. Disponibile in 8 misure, anche per le enduro un po’ più piccole. Tutti questi tre nuovi pneumatici propongono la tecnologia Premium Touch, per il contrasto delle scritte.