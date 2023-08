Krämer GP2-890RR: moto da pista dall’esaltante rapporto peso/potenza [FOTO]

La Krämer GP2-890RR è la nuova super sportiva presentata da marchio specialista in moto da pista. Costruita sulla piattaforma GP2, si tratta di una due ruote che esalta le sue prestazioni grazie all’estrema leggerezza. Parliamo infatti di una moto con un rapporto peso/potenza da brividi: 142 kg per 138 CV.

Limited edition da 125 unità

Oltre a promettere performance straordinarie, la Krämer GP2-890RR si propone con un’alta carica di esclusività: verrà prodotta in serie limitata, di soli 125 esemplari, ognuno dei quali identificato dal numero progressivo vergato sulle forcelle.

Motore da 889 cc da 138 CV

A spingere la Krämer GP2-890RR c’è un doppio motore bicilindrico parallelo da 889 cc raffreddato a liquido che sviluppa 138 CV di potenza a 10.100 giri e 100 Nm di coppia massima a 8.200 giri. Abbinato al motore c’è il cambio a 6 marce con frizione antisaltellamento PASC.

Sospensioni regolabili e freni Brembo

Sulla moto di Krämer troviamo la sospensione con forcella a cartuccia chiusa WP Apex Pro 7543 all’anteriore, con escursione di 120 mm, e con ammortizzatore WP Apex Pro 7746 regolabile al posteriore, con escursione di 140 mm. L’impianto frenante prevede all’anteriore un doppio set di pinze Brembo Stylema con coppia di rotori flottanti da 290 mm, mentre al posteriore c’è una pinza Brembo P2 con singolo rotore flottante da 230 mm. A completare la dotazione ci sono i cerchi Dymag in alluminio forgiato da 17 pollici.

Soluzioni votate alle performance

Dotata di particolare serbatoio da 4,2 litri in plastica modellata che fa anche da sezione di coda della moto, e contribuisce alla riduzione del peso complessivo, la Krämer GP2-890RR dispone di controllo della trazione regolabile su 9 livelli e controllo d’impennata su 5 impostazioni, entrambi disattivabili.

Prezzo di 39.995 dollari

La moto da pista, che ha una carenatura in fibra di vetro con rinforzo in carbonio e Kevlar, viene proposta in tinta Brno Blue con finitura opaca o Brainerd Black con finitura lucida. Le prime consegne sono previste a settembre 2023. Per quanto riguarda il prezzo, negli Stati Uniti è di $ 39.995, pari a 36.460 €.