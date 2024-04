Kawasaki Italia: Enrico Bessolo è il nuovo General Manager

Enrico Bessolo è il nuovo General Manager di Kawasaki Italia. A nominarlo, col nuovo incarico dal 1° aprile, è stato il consiglio di amministrazione di Kawasaki Motors Europe dopo aver ricoperto il ruolo di Sales e Marketing Manager della filiale italiana della Casa giapponese.

Bessolo, 50 anni, con laurea in Economia alla Bocconi di Milano e Master in Marketing conseguito presso l’Università di Torino, è entrato in Kawasaki un anno fa come Sales e Marketing Manager. Facendosi apprezzare per capacità e determinazione nel conseguire gli obiettivi dell’azienda in un così breve periodo, Bessolo guiderà ora il piano di espansione di Kawasaki in Italia.

In veste di General Manager Bessolo avrà il compito di perseguire i seguenti obiettivi: incrementare la market share di Kawasaki fino alla leadership del mercato moto; stabilire e sviluppare la presenza di Kawasaki nel mercato degli ATV e degli UTV; aumentare le vendite dei Jet Ski; potenziare le vendite e contribuire al posizionamento delle moto Bimota.