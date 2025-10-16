Il Gruppo Piaggio nelle Filippine: Vespa e Aprilia sbarcano in uno dei principali mercati asiatici

Costituendo una nuova consociata nel Paese il costruttore italiano rafforza la presenza in Asia-Pacifico

di Gaetano Scavuzzo 16 Ottobre, 2025
Il Gruppo Piaggio annuncia l’ingresso diretto nel mercato delle Filippine attraverso la costituzione di una nuova consociata. Con la presenza commerciale in un Paese considerato rilevante, il gruppo italiano prosegue il proprio percorso di internazionalizzazione rafforzando la copertura dei mercati della regione dell’Asia-Pacifico.

La nuova consociata, spiega il costruttore di Pontedera, importerà e venderà nelle Filippine gli scooter del Gruppo (Vespa, Piaggio e Aprilia), le moto Aprilia e Moto Guzzi, i ricambi e accessori aprendo alla possibilità di un eventuale interesse futuro anche per il mercato dei veicoli commerciali leggeri.  

Potenzialità commerciali e interesse crescente per i segmenti premium

A motivare la scelta dell’ingresso del Gruppo Piaggio nel Paese sono le grosse potenzialità che emergono dai numeri: nelle Filippine vengono venduti circa 2,3 milioni di veicoli a due ruote ogni anno rendendo il Paese come il terzo mercato del Sud Est Asiatico dopo Indonesia e Vietnam, e il quinto a livello globale dopo India e Cina. Nonostante la gran parte dei veicoli a due ruote venduti nelle Filippine si concentra nella fascia a basso valore, negli ultimi anni, anche grazie a un miglioramento del reddito pro capite filippino del 40% negli ultimi dieci anni, si registra una crescente attenzione dei clienti verso i segmenti premium. 

