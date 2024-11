Honda presenta i concept elettrici EV Fun ed EV Urban all’EICMA

All’EICMA, Honda ha svelato due concept elettrici che anticipano la sua visione di mobilità sostenibile: EV Fun ed EV Urban. L’azienda, che punta alla neutralità carbonica entro il 2050, ha definito il 2024 come l’anno di lancio globale delle sue motociclette elettriche, con il periodo fino al 2026 per il debutto nel mercato e il post-2026 come una fase di espansione commerciale.

EV Fun Concept: performance e design

Il concept EV Fun è stato introdotto durante un briefing nel 2023, posizionandosi come una moto naked che combina l’estetica sportiva di un modello a combustione interna di media cilindrata con tecnologie avanzate. Il sistema di ricarica, sviluppato grazie al know-how di Honda, include il connettore CCS2 per la ricarica rapida in corrente continua, garantendo un’autonomia superiore ai 100 km, ideale per gli spostamenti cittadini.

EV Urban Concept: mobilità cittadina

L’EV Urban Concept ripensa da zero lo scooter elettrico per l’uso urbano. Con una struttura bassa e allungata, monta ruote da 15 pollici all’anteriore e 16 pollici al posteriore per maggiore stabilità. Tra i dettagli di stile spiccano gli specchietti alle estremità del manubrio, finiture in nero lucido e rame, e luci ultra-sottili sia anteriori che posteriori. Honda punta su un design essenziale che integra un’interfaccia uomo-macchina (HMI) intuitiva e un sistema che fonde software e hardware per offrire un’esperienza di guida innovativa.

Questi modelli segnano l’impegno di Honda per una mobilità che non solo sia efficiente ma anche rispettosa dell’ambiente, anticipando come la tecnologia e la sostenibilità possano convivere nelle città del futuro. Nonostante i dettagli tecnici completi non siano stati ancora rivelati, i concept EV Fun ed EV Urban rappresentano un assaggio di una gamma di veicoli che promettono di trasformare il trasporto urbano e il modo in cui le persone interagiscono con le loro motociclette.