Honda lancia le nuove colorazioni 2027 per X-ADV, Forza 750 e NC750X

Nuovo look per tre dei modelli di media cilindrata di Honda, con la Casa motociclistica giapponese che rinnova per il 2027 X-ADV, Forza 750 e NC750X, introducendo delle nuove colorazioni che ne esaltano stile e personalità.

I tre modelli, protagonisti del successo del marchio nipponico in Europa, mantengono inalterate le caratteristiche tecniche che ne hanno decretato la popolarità, puntando su un look rinnovato e su una gamma cromatica ancora più ricca.

Motore Honda da 745 cc e ciclistica confermata

Sotto le nuove livree continua a lavorare il collaudato motore bicilindrico Honda da 745 cc, apprezzato per l’ottimo equilibrio tra prestazioni, coppia ai bassi e medi regimi ed efficienza nei consumi. X-ADV e Forza 750 restano disponibili esclusivamente con il cambio a doppia frizione Honda DCT (Dual Clutch Transmission), mentre la NC750X continua a essere proposta sia con trasmissione DCT sia con il tradizionale cambio manuale.

Dal punto di vista della ciclistica non ci sono novità: X-ADV e Forza 750 confermano una guida dinamica e coinvolgente, capace di offrire sensazioni molto vicine a quelle di una moto, mentre la NC750X continua a distinguersi per il pratico vano portaoggetti anteriore da 23 litri, una soluzione che la rende particolarmente versatile nell’utilizzo quotidiano.

Materiali sempre più green

Honda prosegue inoltre il proprio percorso verso una mobilità più sostenibile. Sempre più componenti della gamma vengono infatti realizzati con plastiche riciclate e materiali derivati da biomasse, in linea con l’obiettivo di raggiungere il 100% di materiali sostenibili entro il 2050. Tra questi spicca il Durabio, materiale di origine biologica introdotto inizialmente nel 2024 sulla Africa Twin e successivamente esteso a X-ADV, NC750X e ad altri modelli della Casa giapponese.

Le performance commerciali confermano il gradimento del pubblico europeo per i modelli di media cilindrata di Honda: nel 2025 l’X-ADV è stato il modello Honda più venduto del segmento “on-off”, con oltre 16.100 immatricolazioni. La NC750X ha superato le 120.000 unità vendute dal lancio nel 2012, mentre il Forza 750 ha totalizzato oltre 6.000 vendite nel solo 2025.

Le colorazioni 2027 disponibili per X-ADV, Forza 750 e NC750X

Scopriamo nel dettaglio quali sono le colorazioni 2027 dei tre modelli Honda. X-ADV sarà disponibile nelle inedite tinte Mat Warm Ash Metallic, Pearl Deep Mud Gray e nelle due Special Edition Grand Prix Red e Mat Ballistic Black Metallic con forcella dorata e grafiche “big logo”. Il Forza 750 introduce le nuove colorazioni Gunmetal Black Metallic e Mat Iridium Gray Metallic, oltre alla confermata Mat Warm Ash Metallic. La Honda NC750X, infine, si arricchisce dell’inedita Glint Wave Blue Metallic e rinnova le tonalità Mat Deep Mud Gray ed Earth Black, mantenendo in gamma anche la Earth Khaki.