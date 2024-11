Honda GB350S 2025: l’arrivo in Europa ad EICMA 2024 [FOTO LIVE]

La Honda GB350S è una delle novità del marchio giapponese ad EICMA 2024. Un modello classico, di piccola cilindrata, presente da alcuni anni nei mercati asiatici, ma pronta a sbarcare anche in Europa. Anche se non è stato ancora annunciato quando avverrà il debutto dalle nostre parti.

Le caratteristiche

Si tratta, come dicevamo, di un modello con uno stile classico ed un po’ retrò. Con un telaio tubolare a semi-doppia culla con serbatoio del carburante e pannelli laterali in acciaio dallo stile minimal, con alette di raffreddamento del motore lucidate. I gruppi ottici sono a LED, così come gli indicatori di direzione. Per supportare il conducente, è presente un display analogico-digitale, con il tachimetro circolare, l’indicatore di consumo di carburante, l’orologio e la marcia inserita.

La GB350S presenta un telaio tubolare a semi-doppia culla in acciaio, con ruote anteriori e posteriori da 19/17 pollici e pneumatici radiali larghi. Le forcelle telescopiche da 41 mm offrono una reazione agile delle sospensioni, abbinate ai doppi ammortizzatori posteriori che funzionano tramite un forcellone in acciaio a sezione scatolata. Questo modello sarà disponibile con tre colorazioni: Puco Blue, Gunmetal Black Metallic e Pearl Deep Mud Gray.

Il motore

Il nuovo modello Honda è spinto dal motore monocilindrico a due valvole con raffreddamento ad aria, con una cilindrata di 348cc, dalla potenza di 21 cavalli e 29 Nm di coppia massima. È abbinato al cambio a cinque marce, per garantire (secondo il marchio) la massima efficienza nel consumo di carburante ed un’accelerazione brillante, con un’autonomia totale di 570 km con un pieno.