Honda E-Clutch, l’innovativa frizione a controllo elettronico per moto

Honda promette di rivoluzionare il modo di guidare una moto con un’innovazione che rende la guida di una due ruote più semplice e immediata.

La novità in questione si chiama Honda E-Clutch ed è il primo sistema al mondo di controllo automatico della frizione di una moto. In termini pratici, l’innovativo sistema della Casa giapponese permette di partire e cambiare marcia senza che il guidatore debba premere sulla leva della frizione.

Addio (non irreversibile) al controllo manuale della frizione

Honda E-Clutch, spiega l’azienda nipponica, utilizza la tecnologia del controllo elettronico per azionare la frizione nel modo più fluido ed efficiente possibile, massimizzando così prestazioni, divertimento e facilità di guida, soprattutto nelle situazioni – come partenze, cambi marcia, scalate e stop – in cui le forze meccaniche in gioco ne rendono difficile l’azionamento manuale da parte del pilota.

Il sistema E-Clutch garantisce anche versatilità utile a soddisfare le esigenza di motociclisti con livelli di esperienza diversi. Di fatto la E-Clutch, afferma Honda, può essere azionata come una frizione convenzionale, ovvero usando la tradizionale leva al manubrio, anche mentre la stessa è controllata elettronicamente.

Soluzione leggera e compatta che non stravolge l’architettura dei motori

Essendo una soluzione tecnica leggera e compatta che non stravolge l’architettura dei motori su cui viene montata, Honda prevede di equipaggiare prossimamente con la E-Clutch diversi modelli della sua gamma di moto con cambio manuale. A tal proposito qualche dettaglio in più potrebbe essere svelato in occasione della prossima edizione dell’Eicma, il salone motociclistico milanese in programma dal 9 al 12 novembre 2023.