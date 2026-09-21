Honda Customs 2026 da record: oltre 42.000 voti per le moto custom Honda

Gli appassionati delle moto custom sanno di trovare in Honda un terreno estremamente fertile, come sottolineato ogni anno con il tradizionale Honda Customs, il contest europeo dedicato dalla personalizzazione delle moto della Casa giapponese, che anche quest’anno si è confermato un grande successo, con l’edizione 2026 che si è chiusa con numeri da record.

In occasione di Honda Customs 2026, la community motociclistica ha espresso oltre 42.000 preferenze online sul sito dedicato alla competizione, ovvero il 39% in più rispetto al 2025, decretando un successo di partecipazione mai raggiunto prime nelle sette edizioni che si sono svolte finora.

Duello tra stradali su base CB750 Hornet e off-road su XL750 Transalp

La competizione di personalizzazione delle moto della Casa dell’Ala dorata, partita in occasione del festival “Wheels and Waves” di Biarritz, quest’anno ha introdotto una novità sostanziale: una sfida a due tra moto On Road e Off Road, basate rispettivamente sulla CB750 Hornet e sulla XL750 Transalp. Inoltre per la prima volta, le special della Casa giapponese sono state valutate anche dai designer dei due modelli, Valerio Aiello e Giovanni Dovis del centro R&D Honda di Roma.

Vince la Mugen

A trionfare come vincitrice assoluta è stata “Mugen“, un’aggressiva ed audace reinterpretazione della Honda Hornet realizzata dal concessionario portoghese Mototrofa, capace di raccogliere oltre 10.000 voti. La moto sfoggia un’impostazione da streetfighter, valorizzata da una livrea verniciata in verde foresta con dettagli color oro e fibra di carbonio. Per Mototrofa si tratta del secondo successo agli Honda Customs dopo quello ottenuto nel 2021 con la CB650R “Fenix”.

Saharja trionfa tre le off-road

Nella categoria Off Road ha invece prevalso “Saharja“, personalizzazione realizzata dall’italiana DRS Custom che ha trasformato una Transalp in chiave Dakar, con torre di navigazione artigianale, livrea HRC Tricolour e assetto specifico per l’avventura, capace di conquistare oltre 4.800 preferenze online.

Sul podio On Road completano la classifica la spagnola “Last Lap” di Stilmoto, ispirata alle moto da GP anni Ottanta, e la polacca “Sting Honey“, realizzata da Honda Sokół insieme a Steel Choppers. Nella categoria Off Road, alle spalle di Saharja si piazzano invece la britannica “‘86 Dakar Tribute” di CJ Ball, omaggio alla storica vittoria di Cyril Neveu, e la francese “Ocean Nomad“, ispirata all’estetica surf.

Domande frequenti su Honda Customs 2026

Cos’è Honda Customs?

Honda Customs è il contest europeo dedicato alla personalizzazione delle moto Honda, nel quale concessionari e preparatori reinterpretano alcuni modelli della Casa giapponese.

Chi ha vinto Honda Customs 2026?

La vincitrice assoluta di Honda Customs 2026 è stata Mugen, una special su base Honda CB750 Hornet realizzata dal concessionario portoghese Mototrofa, che ha superato i 10.000 voti online.

Quanti voti ha raccolto Honda Customs 2026?

L’edizione 2026 ha raccolto oltre 42.000 preferenze online, il 39% in più rispetto all’edizione 2025 e il dato più alto registrato nelle sette edizioni del contest.

Quali moto sono state protagoniste di Honda Customs 2026?

L’edizione 2026 ha visto sfidarsi special basate sulla Honda CB750 Hornet nella categoria On Road e sulla Honda XL750 Transalp nella categoria Off Road. La categoria Off Road è stata vinta dalla Saharja di DRS Custom.

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