Brembo GR-Pro: il nuovo impianto frenante per le mountain bike

Una novità per gli appassionati di bicicletta e, in particolare, della mountain bike. Brembo ha lanciato sul mercato europeo GR-Pro: si tratta del nuovo sistema frenante ad alte prestazioni per MTB ed eMTB è disponibile presso la rete di distributori selezionati. Un sistema che permette di migliorare le performance e di dare maggiore sicurezza, per chi viaggia con le due ruote. Si tratta dello stesso impianto frenante utilizzato nelle competizioni di downhill.

Le caratteristiche

Con questo nuovo sistema, Brembo introduce una tecnologia sviluppata e affinata sui campi gara, con un nuovo riferimento in termini di performance, affidabilità e feeling di guida. La sua architettura modulare permette a ogni rider di costruire il proprio setup frenante, combinando i componenti in base alle caratteristiche della bici, allo stile di guida e alle preferenze personali. Un livello di personalizzazione senza precedenti nel panorama MTB ed eMTB. Una frenata pronta, modulabile e sempre prevedibile, pensata per accompagnare il rider oltre i propri limiti.

Infatti, ogni componente di GR-Pro è stato sviluppato per lavorare insieme come un unico sistema, capace di garantire una frenata sempre precisa, potente e costante. Dalle pinze alle pompe, passando per pastiglie, dischi, tubi in treccia metallica e l’olio minerale dedicato. Il kit GR-Pro include due pinze con pastiglie, due pompe freno, tubi in treccia metallica, due set di pastiglie di ricambio e componenti per il montaggio, mentre i dischi freno e l’olio sono venduti separatamente.

Il Gruppo Brembo

Brembo è un leader globale nell’innovazione per la mobilità e sviluppa soluzioni avanzate per veicoli e applicazioni racing. Guidata dal proprio purpose, “Shaping a Zero-Accident Future”, Brembo unisce eccellenza industriale e innovazione digitale per rendere sicurezza, prestazioni e sostenibilità parte integrante dell’esperienza di guida. Attraverso i propri brand (AP Racing, ByBre, Brembo, J.Juan, Marchesini, Öhlins e SBS Friction), il Gruppo offre un ecosistema integrato di tecnologie, che comprende sistemi frenanti, ammortizzatori, frizioni e cerchi, oltre a soluzioni software abilitate dall’intelligenza artificiale.

Da oltre 50 anni, il Gruppo Brembo è protagonista nel motorsport ai massimi livelli, fornendo team nei campionati più prestigiosi e contribuendo alla conquista di oltre 1.000 titoli. Fondata nel 1961 in Italia e con sede a Bergamo, Brembo è quotata alla Borsa di Milano dal 1995. Il Gruppo conta circa 16.000 persone in 18 Paesi, con 39 siti produttivi e commerciali, 10 centri di ricerca e sviluppo e 2 Brembo Inspiration Lab. Nel 2025, i ricavi hanno raggiunto i 3,7 miliardi di euro.

Cos’è Brembo GR-Pro e a chi è destinato?

Brembo GR-Pro è il nuovo sistema frenante ad alte prestazioni sviluppato per mountain bike ed eMTB. Il sistema è stato lanciato sul mercato europeo ed è disponibile attraverso una rete di distributori selezionati. La sua caratteristica distintiva è l’utilizzo di una tecnologia sviluppata e affinata nelle competizioni di downhill. L’obiettivo è offrire al rider una frenata pronta, modulabile e prevedibile, combinando performance, affidabilità e feeling di guida.

Quali componenti comprende il kit Brembo GR-Pro?

Il kit GR-Pro è composto da due pinze freno complete di pastiglie, due pompe freno, tubi in treccia metallica, due set di pastiglie di ricambio e i componenti necessari per il montaggio. I dischi freno e l’olio minerale dedicato non sono invece inclusi nel kit e vengono venduti separatamente. Ogni componente è stato sviluppato per lavorare insieme agli altri all’interno di un unico sistema frenante.

Come può essere personalizzato il sistema frenante?

GR-Pro utilizza un’architettura modulare che permette al rider di costruire il proprio setup frenante combinando i diversi componenti. La configurazione può essere adattata alle caratteristiche della bicicletta, allo stile di guida e alle preferenze personali. Brembo presenta questa possibilità di personalizzazione come un elemento distintivo del sistema nel panorama MTB ed eMTB.

Da dove arriva la tecnologia utilizzata sul GR-Pro?

La tecnologia del nuovo impianto deriva dall’esperienza maturata da Brembo sui campi gara. Il sistema è stato sviluppato per garantire una frenata precisa, potente e costante, con un funzionamento coordinato tra pinze, pompe, pastiglie, dischi, tubi in treccia metallica e olio minerale dedicato. Il progetto porta quindi nel mondo MTB ed eMTB soluzioni sviluppate nell’ambito delle competizioni di downhill.

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