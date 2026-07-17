Honda CRF450R 2027: Acerbis lancia il nuovo Full Plastic Kit, colori e dettagli

La Honda CRF450R 2027, moto che di recente è stata profondamente rinnovata con un importante evoluzione sia tecnica che estetica, offre la possibilità di adottare una serie di personalizzazioni che ampliano il look della moto giapponese. A supporto di quest’ampliamento delle configurazioni estetiche della nuova Honda CRF450R c’è Acerbis, marchio che rappresenta un punto di riferimento assoluto nel mondo degli accessori per moto da fuoristrada, che propone il kit di plastiche dedicato alla moto della Casa nipponica.

Il kit di plastiche Acerbis, in linea con i prodotti di alta qualità del brand, permette di personalizzare la nuova Honda CRF450R scegliendo una colorazione diversa da quella di serie, ma anche di disporre di ricambi compatibili con il nuovo modello, rispettando gli elevati standard qualitativi che tradizionalmente contraddistinguono le plastiche Acerbis.

Componenti in quattro colori e disponibili anche singolarmente

Il kit di plastiche di Acerbis è composto da diversi pezzi che offrono l’opportunità di rinnovare completamente il look della moto: parafango anteriore, parafango posteriore, convogliatori destro e sinistro, tabella portanumero anteriore, portanumero laterali e copristeli forcella. Per chi desiderasse sostituire soltanto alcuni parti della propria Honda CRF450R, Acerbis permette anche di poter acquistare separatamente in singoli componenti previsti dal kit.

Sono quattro le colorazioni disponibili per il kit di plastiche Acerbis dedicate alla CRF450R 2027: bianco, nero, rosso e nella configurazione originale Honda (portanumero anteriore, convogliatori e parasteli in rosso e portanumero laterali e parafango posteriore in blu). Con il Full Plastic Kit Acerbis si conferma ancora una volta alleato sia dei motocilisti, assecondando le loro preferenze estetica, che dei principali costruttori, affiancandoli con componenti di qualità disponibili sin dal debutto dei nuovi modelli.