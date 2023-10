Honda CRF1100L Africa Twin e Adventure Sports 2024: le maxienduro si aggiornano [FOTO e VIDEO]

È un’evoluzione a tutto tondo quella messa in atto dalle Honda CRF1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports versione 2024, con le due popolari maxienduro della Casa giapponese che fanno passi avanti in termini di design, comfort e prestazioni.

Tante le novità, dall’estetica al motore

Basta guardare la nuova Honda CRF1100L Africa Twin per accorgersi di un look rinnovato dalla maggior estensione di carena e cupolino, oltre alla presenza di parabrezza regolabile in altezza. All’affinamento estetico, l’ammiraglia adventure Honda aggiunge un incremento del 7% della coppia massima, salita da 105 a 112 Nm, del motore, il confermato bicilindrico parallelo di 1.084 cm³ che sviluppa 102 CV di potenza. Sul propulsore Honda è intervenuta anche alzando il rapporto di compressione, rivedendo la fasatura della distribuzione, introducendo nuovi airbox e condotti del sistema di aspirazione. Ulteriori modifiche riguardano il nuovo impianto di scarico e le mappature di accensione e iniezione. Tutte novità che hanno permesso alla moto di ottenere un rombo più profondo e vigoroso.

Sia con cambio manuale che col doppia frizione DCG

Le nuove Honda CRF1100L Africa Twin e Adventure Sports vengono proposte sia con cambio manuale, che con cambio a doppia frizione DCT con quest’ultimo che è stato ulteriormente migliorato per agevolare la risposta in partenza e nelle manovre a bassa velocità.

La Honda CRF1100L Africa Twin 2024 si arricchisce anche della nuova variante ES che, a differenza della versione standard che monta sospensioni Showa classiche, dispone di sospensioni Showa EERA (Electronically Equipped Ride Adjustment) che prevedono cinque modalità di smorzamento idraulico predefinite integrate nella scelta dei riding mode, permettendo direttamente dai comandi sul manubrio di settare il precarico molla posteriore anche in movimento. La Africa Twin di base dispone di cerchi a raggi tangenziali da 21 pollici all’anteriore e da 18 pollici al posteriore che montano pneumatici tubeless.

Gamma per l’Italia

La Honda CRF1100L Africa Twin 2024 standard verrà proposta sul mercato italiano solo con cambio manuale a 6 rapporti e solo nella colorazione Grand Prix Red. La versione ES con sospensioni elettroniche sarà invece disponibile sia con cambio manuale che col DCT, monterà di serie le manopole riscaldabili e le presa 12V, e proporrà la scelta tra due colori: Matt Ballistic Black Metallic e Tricolour (Pearl Glare White e Glint Wave Blue Metallic).

La nuova CRF1100L Africa Twin Adventure Sports, che ha un caratterizzazione più stradale monta di serie il cerchio anteriore di 19 pollici e le sospensioni elettroniche Showa EERA con corsa ridotta di 20 mm a beneficio di manovrabilità e maneggevolezza della moto. Sono due le varianti cromatiche disponibili per la versione Adventure Sports: Matt Ballistic Black Metallic (con cerchi neri) e Tricolour Pearl Glare White (con cerchi color oro). Le due nuove moto di Honda, delle quali non sono ancora stati annunciati i prezzi, arriveranno in concessionaria a novembre 2023.