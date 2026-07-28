Ducati del futuro: cinque concept degli studenti dello IED Torino reinventano Panigale e Multistrada

Provare ad immaginare la Ducati del futuro senza che rinunci alla propria identità. È questa la sfida che ha guidato il progetto di tesi degli studenti del Triennio in Trasportation Design dello IED Torino, chiamati a reinterpretare due icone della Casa motociclistica di Borgo Panigale, vale a dire Panigale e Multistrada, attraverso cinque concept innovativi che proiettano i due modelli dell’azienda bolognese al 2030 e oltre.

I giovani designer dello IED di Torino avevano il compito di immaginare l’evoluzione delle moto Ducati preservando i valori fondanti del marchio – stile, sofisticatezza e performance – esplorando al tempo stesso nuovi linguaggi stilistici, tecnologia e interfacce uomo-macchina (HMI). Il risultato è una serie di proposte che uniscono ricerca progettuale, innovazione e fedeltà al DNA Ducati.

Impresa Vittoriosa

Tra i progetti più suggestivi realizzati dagli studenti c’è Impresa Vittoriosa, il cui nome si ispira allo storico viaggio intorno al mondo compiuto nel 1957 da Leopoldo Tartarini e Giorgio Monetti. Il concept immagina una Multistrada 2035 pensata per le grandi avventure e una Panigale come ricompensa finale di un esperienza dedicata alla community Ducati, con entrambe che vantano forme che richiamano la Nike di Samotracia e trasformano elementi artistici in soluzioni aerodinamiche.

Simbiosi

Altra creazione è Simbiosi che invece esplora un nuovo rapporto tra pilota e moto, eliminando quasi del tutto i display dei cruscotti tradizionali. La motocicletta interpreta parametri biometrici come stress e concentrazione, comunicando attraverso vibrazioni, movimenti e segnali luminosi per adattarsi dinamicamente allo stile di guida.

The Greatest Comeback

C’è poi The Greatest Comeback, progetto col quale Ducati torna idealmente al Tourist Trophy dell’Isola di Man, e che si concretizza attraverso una Panigale immaginata come protagonista delle leggendaria gara e una Multistrada come mezzo operativo dei Flying Doctors, entrambe collegate a un bracciale intelligente per migliorare sicurezza e gestione delle emergenze.

Panigale and Multistrada 2030 e Shift Concept

Il concept “Panigale and Multistrada 2030” propone invece un’evoluzione più concreta del linguaggio stilistico Ducati, con linee essenziali, aerodinamica integrata e sistemi HMI dedicati ai diversi scenari di utilizzo. Chiude la rassegna Shift Concept, progetto che si ispira al mondo biomeccanico e immagina motociclette capaci di modificare la propria configurazione in base al terreno e allo stile di guida.