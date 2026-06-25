Caschi moto premium: Arai MX-V EVO Peak Multi e NOS NS-14 Seal Grey Matt tra le proposte BER Racing

La proposta di caschi moto che popolano il catalogo di BER Racing Europe vanta la presenza di marchi che rappresentano dei punti di riferimento per i motociclisti e gli appassionati delle due ruote, come nel caso di Arai e NOS Helmets. Per il mese di giugno, pescando tra le ricche proposte di questi due brand, BER Racing porta alla nostra attenzione due caschi che alle elevate caratteristiche tecniche relative a protezione e comfort affiancano un’estetica d’impatto: Arai MX-V EVO Peak Multi e NOS NS-14 Seal Grey Matt.

Arai MX-V EVO: la sicurezza prima di tutto

Il nuovo casco Arai MX-V EVO, che vediamo qui con l’eccentrica grafica Peak Multi che combina colori accesi e vivaci, raccoglie l’eredità di uno dei caschi off-road più apprezzati dagli appassionati, introducendo ulteriori miglioramenti in termini di sicurezza e prestazioni. Alla base del progetto che sta dietro questo casco c’è la filosofia “Priority for Protection”, che da sempre guida lo sviluppo dei prodotti Arai.

La calotta esterna, caratterizzata da una forma liscia e arrotondata, è stata progettata per favorire la dispersione dell’energia in caso di impatto, riducendo il rischio di forze rotazionali generate da sporgenze o profili estremi. Una soluzione che rappresenta uno dei tratti distintivi del marchio giapponese. A completare il pacchetto troviamo la celebre calotta interna monoblocco a densità differenziata, una tecnologia esclusiva Arai che contribuisce ad assorbire efficacemente l’energia degli urti. Il casco Arai MX-V EVO Peak Multi è disponibile sull’e-commerce di BER Racing al prezzo di 859 €.

NS-14: il compagno ideale per i grandi viaggi

Per i motociclisti che amano percorrere molti chilometri, il casco NOS NS-14 Seal Grey Matt, con un’estetica elegante e raffinata, rappresenta una soluzione versatile capace di unire la protezione di un casco integrale alla praticità di un casco jet. Nello sviluppo di questo casco, grande attenzione è stata dedicata al comfort, grazie a interni progettati per mantenere elevati livelli di benessere anche dopo molte ore di guida. L’imbottitura dell’NS-14 può inoltre essere personalizzata attraverso diversi spessori per ottenere una calzata su misura e una maggiore stabilità sia con mentoniera aperta sia chiusa.

Non manca poi un efficiente sistema di ventilazione MACH-Efficiency, studiato per mantenere una temperatura ottimale all’interno della calotta. Anche i comandi dei condotti d’aria e del visierino parasole integrato sono stati progettati per essere facilmente utilizzabili anche quando si indossano i guanti, rendendo l’esperienza di guida ancora più pratica e sicura. Il casco NOS NS-14 Seal Grey Matt viene proposto al prezzo promozionale di 209 €, anziché 229 € di listino.