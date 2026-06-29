Caschi moto, arrivano Arai MX-V EVO Jump e NOS NS-1 Route: caratteristiche e prezzi

L’ultima settimana di giugno di BER Racing si apre con una doppia proposta di caschi da moto che guardano a due tipologie di motociclisti differenti, con esigenze diverse, ma accomunati dalla ricerca di una soluzione protettiva in grado di garantire il massimo della sicurezza, del comfort e della praticità d’uso, senza trascurare l’aspetto estetico e stilistico. Le due proposte di BER Racing dedicate a chi va in moto chiamano in causa i brand Arai e NOS Helmets, due protagonisti di assoluto riferimento nel settore dei caschi moto. I due prodotti sono il casco Arai MX-V EVO Jump dedicato al fuoristrada e il casco NOS NS-1 Route che guarda invece alla mobilità urbana.

Arai MX-EVO Jump

MX-V, il casco di riferimento Arai per motocross, enduro e fuoristrada, ha recentemente ottenuto l’omologazione FIM, diventando uno dei pochissimi caschi al mondo a soddisfare il nuovo standard obbligatorio per le competizioni internazionali a partire dal 2026. Un traguardo che consolida lo status del modello come punto di riferimento assoluto nel segmento off-road.

Il segreto di questa eccellenza sta anche nella forma. La calotta esterna, liscia e arrotondata, è stata progettata per favorire la dispersione dell’energia in caso di impatto, riducendo il rischio di forze rotazionali generate da sporgenze o profili estremi, una caratteristica distintiva di ogni casco Arai. A questo si aggiunge la celebre calotta interna monoblocco a densità differenziata, tecnologia esclusiva Arai che assorbe efficacemente l’energia degli urti, frutto di standard interni che ogni casco del marchio deve rispettare prima di arrivare sul mercato. Un concentrato di tecnologie costruttive e funzionali di cui dispone anche il casco Arai MX-V EVO Jump, caratterizzato graficamente da sfondo bianco e dettagli rossi e blu, che viene proposto al prezzo di 859 €.

NOS NS-1 Route

Chi invece percorre le strade di città in selle alla propria moto o al proprio scooter, può guardare con maggiore attenzione al casco NOS NS-1 che rappresenta un equilibrato incontro fra tradizione e modernità. Il design compatto richiama l’estetica classica dei caschi NOS, con un’imbottitura interna cucita a mano che testimonia l’attenzione artigianale ai dettagli. Allo stesso tempo il casco dispone di moderne e funzionalità caratteristiche come il cinturino micrometrico, il sunvisor integrato e la calotta leggera che lo rendono particolarmente adatto alla guida quotidiana, senza rinunciare a comfort e praticità. Il casco NOS NS-1 Route, che strizza l’occhio agli amanti del vintage con l’estetica che, combina bianco, bordeaux e blu, rende omaggio, con tanto di logo, alla leggendaria strada americana Route 66, icona assoluta del viaggio e della libertà “on the road”. Questo casco è disponibile sull’e-commerce di BER Racing al prezzo promozionale di 139 €, anziché 149 €.