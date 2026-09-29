Eternal City Moto Show 2026: successo a Roma per il decennale al Gazometro

La decima edizione dell’Eternal City Moto Show, l’evento motociclistico che si è tenuto a Roma nello scorso week-end, dal 25 al 27 settembre, ha registrato un successo di pubblico e di partecipazione superiore ad ogni aspettative. Dopo le prime giornate della manifestazione capitolina, che quest’anno si è svolta al Gazometro di via Ostiense, la giornata conclusiva di domenica ha confermato il notevole afflusso di persone e appassionati che hanno preso parte a un ricco programma di attività dinamiche, tra cui talk show sul main stage, corsi di guida e di pronto soccorso, laboratori per bambini, mostre d’arte e iniziative dedicate allo skate, con quest’ultimo grande protagonista anche del Green Skeet Day che si è svolto in parallelo.

Le moto dei big giapponesi in prova

Tra le numerose attività dell’Eternal City Moto Show 2026 un ruolo primario lo hanno avuto i demo ride delle principali Case motociclistiche, che si dal mattino hanno permesso ad un gran numero di appassionati e di potenziali clienti di mettersi in sella e provare i più recenti modelli dei brand. In particolare i grandi costruttori giapponesi, ovvero Honda, Kawasaki, Suzuki e Yamaha, hanno messo a disposizione i loro modelli di punta, tra stradali e off-road, dando la possibilità di testarne le capacità in lunghi giri di prova sulle strade della Capitale.

Premiate le custom dei preparatori

La giuria internazionale, composta dall’olandese Wilco di 19Works, dal giapponese Yuichi Yoshizawa (Custom Works Zon) e da Winston Yeh di Rough Crafts Motorcycles, ha premiato la Royal Enfield “Royal Flowers” dell’officina italiana GDesign, la migliore tra le special dello spazio Workshop Legends.

A trionfare nel contest “Eternal Iron” è stata invece l’elegante cafe racer Ducati di Fuchs Garage. Il premio di “Best” del Colosseum Chopper Show se lo è aggiudicato la Harley-Davidson Shovelhead di Lillo Caravasso del Wild Wheels Custom Club. A completare la giornata di domenica a tema personalizzazioni sono stati gli interventi di Bob Seeger (Indian Larry Motorcycles) e Darren McKeag che hanno raccontato la loro visione del custom ai numerosi biker presenti.

Formazione, impegno sociale e sicurezza

Ampio spazio della manifestazione è stato riservato anche a sicurezza e inclusione, con corsi pratici come quelli di Motociclista Sostantivo Femminile, “E se casco” di Ilaria Chelazzi e “Strade consapevoli” di Ridefullness. L’associazione biker romana delle “Simpatiche Canaglie” ha acceso i riflettori sulla lotta al bullismo giovanile, mentre le Portoricano Ladies, che fanno capo all’omonimo Car Club romano, hanno ribadito il loro impegno concreto a supporto alle donne vittime di violenza.

Forte di un’edizione, quella del decennale, per la prima volta ospitata al Gazometro, di grande successo, l’organizzazione dell’Eternal City Moto Show è già proiettata all’appuntamento del 2027 per l’edizione numero undici di una kermesse che si è affermata sempre più come riferimento per gli appassionati delle due ruote del sud e centro Italia.

Domande frequenti su Eternal City Moto Show 2026

Quando si è svolto l’Eternal City Moto Show 2026?

L’Eternal City Moto Show 2026 si è svolto a Roma dal 25 al 27 settembre, celebrando la decima edizione della manifestazione motociclistica.

Dove si è svolto l’Eternal City Moto Show 2026?

Per la prima volta, il decimo Eternal City Moto Show è stato ospitato al Gazometro di via Ostiense, a Roma.

Quali Case motociclistiche hanno partecipato ai demo ride?

Honda, Kawasaki, Suzuki e Yamaha hanno messo a disposizione diversi modelli per i demo ride, permettendo al pubblico di provare moto stradali e dedicate all’off-road.

Quali moto hanno vinto i principali contest dell’Eternal City Moto Show 2026?

Tra i premi assegnati figurano la Royal Enfield “Royal Flowers” di GDesign, vincitrice nello spazio Workshop Legends, la Ducati cafe racer di Fuchs Garage, vincitrice dell’Eternal Iron, e la Harley-Davidson Shovelhead di Lillo Caravasso del Wild Wheels Custom Club, premiata al Colosseum Chopper Show.