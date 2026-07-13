BER Racing: i caschi Arai RX-7 V EVO e NOS NS-J per ogni motociclista

Stile, sicurezza e caratteristiche tecnologiche di alto livello caratterizzano la doppia proposta avanzata da BER Racing Europe, distributore di diversi brand di caschi moto, che sul proprio store offre una serie di prodotti capaci di intercettare le esigenze differenti di diverse tipologie di motociclisti, da quelli che sono alla ricerca di un casco per l’off-road a chi desidera un casco per la mobilità urbana, passando per i caschi maggiormente orientati al comfort, come quelli da touring, che garantiscono comodità anche dopo molte ore di viaggio in sella alla propria due ruote.

Casco Arai RX-7 V EVO Spectre Violet

La prima proposta di BER Racing riguarda un assoluto punto di riferimento della produzione del costruttore giapponese Arai, vale a dire il casco RX-7 V EVO, top di gamma che rappresenta il massimo progresso evolutivo della tecnologia Arai e della sua filosofia costruttiva che affonda le sue radici nel principio secondo cui la forma segue la funzione. Il casco Arai RX-7 V EVO, che in quest’occasione vediamo con la vivace grafica Spectre Violet che combina diverse varietà di viola, bianco, nero e giallo fluo, è uno dei caschi più avanzati della gamma Arai.

Capace di ottenere la nuova omologazione ECE R22-06 che ne testimonia l’elevato livello in termini di sicurezza e capacità di offrire protezione al motociclista, il casco Arai RX-7 V EVO ha ulteriormente migliorato le sue performance votate al comfort, grazie ad una ventilazione evoluta che beneficia delle migliorie apportate alle canalizzazioni interne del casco. Anche sul fronte dell’ergonomia questo casco ha fatto passi avanti con i guanciali che ora si adattano ancora meglio al viso di chi lo indossa. Non va poi dimenticata l’ottimizzazione strutturale della calotta, attraverso la quale il caso è in grado di deviare e dissipare l’energia d’impatto in maniera ancora più efficace. Disponibile nelle taglie dalla XS alla XXXL, il casco Arai RX-7 V EVO Spectre Violet è disponibile sull’e-commerce di BER Racing al prezzo di 1.189 €.

Casco NOS NS-J

La seconda proposta guarda invece in casa NOS Helmets, con il casco NS-J dedicato ad intercettare le esigenze di mobilità urbana. Puntando a garantire comfort, praticità e sicurezza a chi si sposta sue due ruote in mezzo al traffico cittadino, il casco NS-J punta sul peso contenuto, grazie ad una calotta leggera ma solida e protettiva, e sull’ampio campo visivo che è in grado di fornire. Questo casco protagonista del segmento Demi-Jet beneficia di omologazione ECE22-06, oltre a disporre di interni completamente personalizzabili ed elevate performance di ventilazione capaci di garantire massimo comfort in ogni stagione. Il casco NOS NS-J, qui caratterizzato dalla colorazione City Yellow Matt, è disponibile al prezzo scontato di 119 €.