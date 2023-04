ASI Circuito Tricolore: una Moto Guzzi Sport 14 del 1929 premiata con il riconoscimento “Expert Choice”

Al termine della 40ª edizione dell’evento “Il Primavera di Augusto Farneti”, programmato per i giorni 22 e 23 aprile 2023 tra Rimini, Sant’Arcangelo di Romagna e San Marino e seconda tappa della serie nazionale ASI Circuito Tricolore, è stato assegnato a un raro esemplare di Moto Guzzi Sport 14 del 1929 il premio “Expert Choice”.

La notizia

Il sidecar che ha ricevuto il riconoscimento dall’organizzatore Sport Club Il Velocifero di Rimini e dal partner di Circuito Tricolore Catawiki, leader di aste online, era tra i 70 esemplari storici presenti alla manifestazione. Tutti modelli realizzati entro l’anno 1963.

Condotto all’evento dal collezionista marchigiano Alessandro Gatti, l’esemplare è affiancato da un carrozzino in alluminio sviluppato in stile “art decò”. La più antica tra le moto presenti alla manifestazioni era sempre una Moto Guzzi, precisamente una GT “Norge” del 1928.

Diverse le moto rare e di pregio come le differenti Ariel, Benelli, BSA, Ganna, Mas, Matchless e Sertum, tutte datate tra gli anni ’30 e ’40 del Novecento. Mentre altri modelli condotti nell’occasione e siglati BMW, Ducati, Motobi e Norton risalivano agli anni ’50.

L’evento “Il Primavera di Augusto Farneti” è una delle tappe dell’ASI Circuito Tricolore in questo 2023 a cui seguiranno altri appuntamenti, i prossimi a metà maggio quando sono previsti il Giro di Sicilia – La Sicilia dei Florio organizzato dal Veteran Car Club Panormus e la Coppa della Perugina del Club Auto Moto d’Epoca Perugino, quindi ancora altri sino a inizio ottobre.

Il percorso della manifestazione dei giorni 22 e 23 aprile, tracciato per mettere in evidenza le bellezze paesaggistiche e architettoniche dell’entroterra riminese, è iniziato da Ponte di Tiberio a Rimini per raggiungere nella prima tappa di sabato Sant’Arcangelo di Romagna. Mentre nella seconda parte l’itinerario ha proiettato i partecipanti sino alla Repubblica di San Marino. Un viaggio in linea con l’essenza di ASI Circuito Tricolore, il format studiato dall’Automotoclub Storico Italiano per valorizzare il “Made in Italy” tramite la passione per il motorismo storico.

Foto: ASI – Automotoclub Storico Italiano