Arai MX-V EVO e NOS NS-14: caschi che puntano su sicurezza, comfort e innovazione

La proposta di caschi moto disponibili sull’e-commerce di BER Racing Europe focalizza l’attenzione su due prodotti, uno firmato Arai ed uno NOS Helmets, che condividono la priorità riservata a sicurezza, comfort e innovazione nel garantire agli appassionati delle due ruote due caschi, con vocazione differente, di assoluto valore. Il primo è il casco off-road Arai MX-V EVO, mentre il secondo è il casco modulare NOS NS-14, pensato per chi affronta lunghi viaggi in sella.

Arai MX-X EVO Peak Red

Il nuovo casco Arai MX-V EVO, che qui ci viene proposto nella grintosa veste estetica Peak Red, rappresenta l’evoluzione di uno dei modelli più apprezzati dagli amanti di motocross, enduro e guida in fuoristrada. Frutto della filosofia “Priority for Protection”, che da sempre guida lo sviluppo dei prodotti Arai, il casco è stato progettato per offrire il massimo livello di protezione in ogni condizione di utilizzo.

La calotta esterna presenta una forma liscia e arrotondata studiata per favorire la dispersione dell’energia in caso di impatto, riducendo al minimo le forze rotazionali generate da eventuali urti. A questo si aggiunge la celebre calotta interna monoblocco a densità differenziate, una soluzione esclusiva di Arai che contribuisce a migliorare ulteriormente l’assorbimento dell’energia. Come tutti i modelli del marchio giapponese, anche il casco MX-V EVO è sottoposto a severi standard qualitativi interni che spostano l’asticella oltre quella definitiva dalle tradizionali omologazioni. Il casco Arai MX-V EVO Peak Red è disponibile al prezzo di 859 €.

NOS NS-14 Nitro Italy Matt

Altra proposta del catalogo di BER Racing è il casco NOS NS-14, pensato per i motociclisti che cercano la protezione di un integrale senza rinunciare alla praticità di un casco jet. Il modello, che in questo caso possiamo apprezzare nella colorazione Nitro Italy Matt con il tricolore italiano a caratterizzare la calotta, si distingue per un livello di comfort particolarmente elevato grazie a interni progettati per mantenere una vestibilità ottimale anche dopo molte ore di guida.

Gli interni sono inoltre personalizzabili con diversi spessori, consentendo a ogni motociclista di trovare la configurazione ideale. Sul fronte del comfort termico, il sistema di ventilazione MACH-Efficiency garantisce un costante ricambio d’aria all’interno della calotta, mentre i comandi per la ventilazione e il visierino parasole risultano facilmente utilizzabili anche indossando i guanti. Il casco NOS NS-14 Nitro Italy Matt è disponibile al prezzo promozionale di 229 €, anziché 249 €.