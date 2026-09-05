Aprilia Tuono V4 Factory: Adrenalina Pura su due Ruote [LA PROVA]

Alcune moto non nascono per portarti da un punto A a un punto B, ma per ridefinire il concetto stesso di movimento e trasformare ogni chilometro in un’esperienza viscerale, fatta di pura adrenalina. L’Aprilia Tuono V4 si inserisce esattamente in questa dimensione, dove la pista incontra la strada per regalare a chi guida sensazioni uniche, pensate per un pubblico che vuole un’estensione del proprio stile di vita dinamico e appassionato. Quando si sale in sella a una naked di questa portata, ogni dettaglio costruttivo, ogni scelta tecnica e ogni singolo cavallo erogato diventano parte di un racconto che unisce status, funzionalità e una ricerca spasmodica del piacere di guida.

L’ESTETICA DEL PREDATORE

L’impatto visivo dell’Aprilia Tuono V4 Factory domina l’asfalto con un look, esaltato in modo magistrale dalla sofisticata livrea Shakedown Indigo. Questa veste grafica d’eccezione, che omaggia la gloriosa tradizione racing Aprilia degli anni Novanta attraverso accenti viola, bianchi e rossi carichi di storia, propone geometrie sovrapposte e finiture lucido-opache studiate per richiamare i flussi d’aria e i test condotti in galleria del vento, catturando istantaneamente lo sguardo di chi ama il bello e riconosce l’autenticità di un pedigree corsaiolo.

L’estetica complessiva si sviluppa attorno a una compatta semicarena fissata direttamente al telaio, un elemento ingegneristico indispensabile per mantenere l’avantreno completamente libero da pesi superflui e garantire quella reattività fulminea che ci si aspetta da una naked di alto livello. Le linee tese e muscolose della moto si sposano alla perfezione con un’aerodinamica curata nei minimi dettagli, dove spiccano le winglets sovrapposte, studiate appositamente per aumentare il carico aerodinamico verticale e assicurare un rigore eccezionale in percorrenza di curva, anche quando il ritmo su strada si fa decisamente sostenuto. La posizione in sella risulta allo stesso tempo protettiva e cucita addosso al pilota grazie a un manubrio ben posizionato e a un serbatoio modellato per dare il massimo del feeling nella guida sportiva.

ORCHESTRA V4: 180 CAVALLI DI FUOCO E PASSIONE

Sotto le sovrastrutture batte il cuore di questa naked, un’architettura meccanica che racconta tutta la storia e l’esperienza di Noale nelle competizioni mondiali. Parliamo di un motore V4 a 65 gradi longitudinale, dotato di 4 valvole per cilindro e raffreddato a liquido con sistema Ride-By-Wire, caratterizzato da un alesaggio e corsa pari a 81 per 53,32 millimetri e da una cilindrata complessiva di 1.099 centimetri cubici. Questo propulsore è in grado di scaricare a terra una potenza massima di 180 cavalli raggiunta all’elevato regime di 11.800 giri al minuto, mentre la coppia massima si attesta sui 121 Newton metri a 9.650 giri al minuto. L’unità motrice lavora in perfetta sintonia con un cambio a 6 rapporti (quick shifter bidirezionale) e una frizione multidisco in bagno d’olio provvista di un sistema antisaltellamento, capace di gestire con fluidità la spinta del 4 cilindri.

PRECISIONE CHIRURGICA FRA LE PIEGHE DELL’ASFALTO

L’agilità dell’Aprilia Tuono V4 Factory e la sua precisione millimetrica nell’affrontare qualsiasi tipo di percorso trovano le radici in una ciclistica sopraffina e in un comparto sospensioni che rappresenta lo stato dell’arte della tecnologia applicata alle due ruote. Al centro di tutto troviamo un rigoroso telaio in alluminio a doppia trave, progettato per offrire una rigidità torsionale e flessionale ideale per sostenere le massime sollecitazioni nella guida sportiva su strada e in pista.

L’anteriore si affida a una forcella Öhlins a gestione elettronica con steli rovesciati da quarantatré millimetri di diametro, impreziositi dal trattamento superficiale TiN che garantisce una scorrevolezza impeccabile, completamente regolabile e caratterizzata da un’escursione di centoventi millimetri.

Questo impianto sospensivo si integra con le sospensioni semiattive Öhlins Smart, le quali dialogano in tempo reale con la piattaforma inerziale di bordo per regolare istantaneamente i parametri di compressione ed estensione.

Forcella, ammortizzatore posteriore e ammortizzatore di sterzo lavorano in sinergia per offrire un setup corretto in ogni condizione di guida, permettendo alla moto di pennellare le traiettorie e di aggredire la corda con una rapidità disarmante nei cambi di direzione, dove la ciclistica Aprilia dimostra ancora una volta di non avere eguali nella categoria.

ELETTRONICA: L’INVISIBILE REGIA DELLA SICUREZZA

Il livello tecnologico raggiunto dall’Aprilia Tuono V4 ridefinisce i confini dell’assistenza alla guida grazie al rivoluzionario pacchetto a-PRC, un sistema evoluto che assiste il pilota nel raggiungere i propri limiti in totale sicurezza impiegando componenti adattive e predittive su molteplici controlli elettronici, tra cui il controllo di trazione, l’imbardata e la gestione dell’impennata.

Il sistema si avvale di un algoritmo predittivo all’avanguardia che elabora in tempo reale una moltitudine di parametri del veicolo per anticipare l’intervento, analizzando continuamente le risposte dinamiche e lo stile di guida del pilota per offrire un controllo sopraffino ed estremamente efficace.

Troviamo inoltre un controllo progressivo che interviene prima ancora che l’impennata vera e propria abbia inizio, affiancato da un raffinatissimo slide control che gestisce lo slittamento laterale della ruota posteriore, azzerando le incertezze e massimizzando la trazione in uscita di curva.

La configurabilità della moto è totale e accessibile anche tramite app, permettendo di personalizzare le modalità di guida e i settaggi delle sospensioni direttamente dai comandi al manubrio o tramite la connessione con lo smartphone, sebbene all’inizio la vicinanza dei pulsanti possa richiedere un breve periodo di abitudine per evitare confusioni accidentali con il comando del clacson.

LA PROVA: SU STRADA ED IN PISTA

Affrontare l’asfalto in sella all’Aprilia Tuono V4 Factory tra le curve panoramiche e tortuose che disegnano le sponde dei laghi di Como e Lecco si trasforma immediatamente in un’esperienza sensoriale, dove ogni singolo elemento tecnico trova la sua perfetta giustificazione pratica sul campo. Già dai primi metri, muovendosi nel traffico urbano, si avverte che la moto non ama i contesti cittadini a causa del calore generato dal poderoso V4 e di un’indole marcatamente specialistica che la rende impegnativa, ma è quando la strada si apre e l’orizzonte si tinge di curve che la vera anima di questa naked viene a galla.

Infatti, sotto i 4.000 giri il motore borbotta, facendo chiaramente capire di non gradire un regime troppo basso e di avere una voglia irrefrenabile di scatenarsi, ma superata la soglia dei 4.000 che la musica cambia radicalmente e il contagiri si tinge di giallo sopra i 7.000 fino a toccare il limitatore a 12.000 giri, dando vita a una progressione talmente veloce da strappare le braccia, spingendo a cercare sempre più adrenalina ad ogni apertura del gas.

Sulle strade collinari la terza marcia diventa la chiave universale per pennellare ogni traiettoria, una marcia elastica e corposa con cui si riesce a fare praticamente tutto, scalando eventualmente in seconda solo se il contagiri scende troppo in basso in presenza di tornanti particolarmente stretti.

La mappa Touring offre il perfetto equilibrio. Più che sufficiente per godersi il viaggio in totale scioltezza e, pur dovendo gestire tanti cavalli, l’acceleratore risulta morbido e privo di quell’effetto on-off delle grosse potenze da gestire a bassa velocità, risultando confortevole anche nel traffico. Inserendo la mappatura Sport, la precisione e la progressione aumentano ulteriormente, assecondando con una reattività impressionante qualsiasi intenzione del pilota. Nelle curve moderate mostra un’enorme agilità, permettendo sia di pennellare sia di aggredire la corda ed è velocissima nei cambi di direzione.

La posizione di guida, tipicamente da naked sportiva, si rivela sorprendentemente accogliente anche sulle lunghe distanze, come dimostrano i test superati brillantemente oltre i 250 chilometri in sella in un solo giorno, dove l’unico vero fattore d’affaticamento è rappresentato dal peso di uno zaino fotografico e non dalla postura, caratterizzata da pedane alte e ginocchia piegate che richiedono solo saltuariamente di sgranchirsi le gambe.

L’impianto frenante altamente specializzato e coadiuvato da un Cornering ABS impeccabile infonde una sicurezza in ogni situazione di staccata, permettendo di rallentare la massa con una modulabilità eccellente. Il sound cupo ed esaltante del terminale di scarico, tipico del V4 di Noale, fa capire chiaramente a chiunque si trovi nei paraggi chi sia il vero comandante della strada.

E IN PISTA? Ci sarebbe talmente tanto da dire che ci vorrebbe un altro articolo. In breve, fin quando sei su strada sei consapevole che, anche guidando un mezzo sovradimensionato per ciò che affronti, in qualche modo ti senti padrone della situazione, convinto di quasi sfiorare il suo limite. Quando invece ti trovi in pista con lei, comprendi che tutti quei confini che credevi di aver raggiunto erano solo un’illusione. Lei ti fa capire senza alcuna pietà che è in grado di fare molto, ma molto di più di quello che ti aspettavi.

Al di là della progressione brutale del motore, con l’elettronica che cerca costantemente di tenere a bada a ogni uscita di curva la sua irrefrenabile voglia di puntare il cielo, realizzi quanta potenza vera riesca a scaricare a terra. Perché non sei più in un luogo dove devi badare a mille imprevisti e impedimenti. In pista non ci sono scuse, devi solo girare la manopola del gas fino a sentire collo e braccia che implorano pietà. Quella sensazione di uscire di curva in monoruota ti attraversa come un fulmine di adrenalina direttamente nelle vene, spingendo il cuore a pompare alle stelle.

Magari pensi di star perdendo tempo prezioso sul giro, e invece ti ritrovi a sorpassare moto supersportive dalle potenze superiori, complici una progressione lineare e una ciclistica sopraffina. Se su strada stavamo pennellando le curve, qui si aggredisce con la voracità di un leone ogni singola corda, con una precisione talmente millimetrica da farti fare tanta “strada”. Ed è proprio questo il pensiero che ti folgora la mente. Ma quanta “strada” sto facendo?

Quando vedi il cronometro scendere secondo dopo secondo a ogni lap, capisci quanto il vero limite della Tuono sia infinitamente più avanti di quello che ipotizzavi tra i tornanti. Avendo guidato anche la RSV4, è chiaro che quest’ultima alzi ulteriormente l’asticella della performance pura, ma la Tuono permette di godere di una posizione di guida “comoda” pur mantenendo intatte tutte le doti di una vera sportiva da pista. La cosiddetta moto totale che chiunque desidera per le proprie uscite di ogni singolo weekend.

IN CONCLUSIONE: QUANDO L’ECCELLENZA INCONTRA IL VALORE

Arrivare a tirare le somme su una moto di questo calibro significa fare i conti con l’esclusività di un prodotto che non scende a compromessi e che posiziona l’asticella della qualità in una fascia premium dedicata a veri intenditori.

Con un listino ufficiale di 18.100 Euro per la Tuono V4 standard (attualmente proposto a 16.850 Euro grazie alle promozioni in corso) e di 21.100 Euro per la specialistica versione Factory (ora acquistabile a 19.600 Euro), il prezzo riflette fedelmente la componentistica di altissimo livello impiegata, dalle sospensioni elettroniche Öhlins ai freni Brembo monoblocco, passando per un pacchetto elettronico che non ha eguali sul mercato e per un motore capace di regalare emozioni uniche a ogni rotazione della manopola del gas.

Il verdetto finale non può che essere entusiasta per chi cerca l’eccellenza assoluta: l’Aprilia Tuono V4 Factory non è semplicemente una naked potente, ma un vero e proprio capolavoro tecnologico ed emozionale che giustifica ogni singolo centesimo richiesto per portarsela in garage, regalando sensazioni di guida che valgono molto più di quanto pesino sul listino.

Abbigliamento utilizzato in collaborazione con:

Dainese. Tuta Laguna Seca 6

Dainese. Guanti Full Metal 7

Dainese. Stivali Torque 4 Air

Arai. Casco RX-7V EVO JR 65 Red

Arai. Casco Quantic Abstract Red

Dainese. Giacca Air Frame 3 Tex

Dainese. Guanti Ermex

Held. Jeans Marlow

Sidi. Stivali Nucleus GTX

SCHEDA TECNICA MOTO

Motore: V4 a 65° longitudinale, 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido con Ride-By-Wire, omologazione Euro 5+

Potenza max: 180 CV (132,4 kW) @ 11.800 giri/min

Coppia max: 121 Nm @ 9.650 giri/min

Cilindrata: 1.099 cc

Cambio: Meccanico a 6 rapporti con Aprilia Quick Shift (AQS) e frizione multidisco in bagno d’olio con sistema antisaltellamento

Peso: 211 kg in ordine di marcia, comprensivo di tutti i liquidi di esercizio, equipaggiamento standard e serbatoio carburante al 90% della capacità utile

Sosp. anteriore: Forcella Öhlins a gestione elettronica con steli rovesciati da Ø 43 mm e trattamento TiN, completamente regolabile, escursione 120 mm

Sosp. posteriore: Monoammortizzatore Öhlins a gestione elettronica, completamente regolabile, escursione ruota 130 mm

Impianto frenante: Ant. Doppio disco flottante Ø 330 mm con pinze radiali monoblocco Brembo M50 a 4 pistoncini – post. Disco Ø 220 mm con pinza Brembo a 2 pistoncini e Cornering ABS di serie

Capacità serbatoio: 18 litri

Prezzo: 21.100 € consigliato franco concessionario, attualmente proposto a 19.600 € in promozione