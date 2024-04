Zero Motorcycles alla Milano Design Week 2024: animerà l’evento “Canale a Colori”

Zero Motorcycles, produttore americano di moto elettriche, parteciperà alla terza edizione di “Canale a Colori“, evento inserito nel calendario della Milano Design Week 2024, dal 15 al 21 aprile, uno degli appuntamenti più importanti e attesi nel programma delle kermesse milanesi.

Zero FXE e DSR/X Black Forest Edition su BarconeMilano

Quest’anno il brand californiano esporrà due delle sue moto più innovative, la Zero FXE da 11 Kw (guidabile con patente B o A1) e la Zero DSR/X Black Forest Edition (l’adventure bike top di gamma del marchio). Entrambe le moto saranno ospitato a bordo di BarconeMilano, una storica imbarcazione riportata in vita nel 2015 da Arti Minime e, grazie all’intervento di Square Garden, successivamente trasformata in un’esclusiva location sull’acqua nel cuore del Naviglio Grande.

Moto disponibili per uno speciale test drive

Inoltre durante la settimana del design il concessionario Gpone Milano offrirà ai motociclisti la possibilità di testare un modello della gamma Zero tra quelli presenti presso BarconeMilano, dando così l’opportunità unica di sperimentare le prestazioni delle moto elettriche all’interno di un contesto incantevole.