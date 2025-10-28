Yamaha XSR900 GP 2026: la moto ispirata ai trionfi degli anni ‘70 [FOTO]

Un richiamo ai trionfi del passato, ma con le tecnologie del presente: stiamo parlando della Yamaha XSR900 GP. Un modello aggiornato dal marchio giapponese, con una nuova livrea Legend Yellow e con gli speedblock neri tipici di Yamaha. Arriverà nelle concessionarie dal prossimo maggio.

Le caratteristiche

Questo rinnovato modello è ispirato ai trionfi di Kenny Roberts, tre volte campione della classe 500 (la classe regina del motomondiale, prima dell’avvento della MotoGp) tra gli anni ’70 e ’80, ma anche leggendario protagonista delle competizioni AMA. La carrozzeria della XSR900 GP riprende gli elementi di quelle storiche moto, con estetica retrò, ma utilizzando le tecnologie attuali, sia dal punto di vista tecnico che per quanto riguarda la sicurezza e la connettività.

La novità principale di questa versione 2026 è la nuova livrea Legend Yellow. Disponibile accanto all’attuale Legend Red, presenta una combinazione di colori giallo e bianco, accentuata dagli iconici speedblock neri Yamaha. Per dare una sensazione di passato, con l’anima presente.

Il motore

La Yamaha XSR900 GP 2026 sarà sempre spinta dal motore CP3 da 890 cc, apprezzato per la sua elasticità e l’ottimo bilanciamento tra potenza e prestazioni. Con i suoi 119 cv erogati a 10.000 giri/min è capace di divertire senza impensierire, con una coppia massima di 93 Nm.

Uscita

Non è stato ancora annunciato il prezzo di questa versione 2026, che arriverà sul mercato a partire dal prossimo mese di maggio. Il costo del modello 2025 (qui la nostra prova) è di 13.499 euro.