Vespa, Günter Schachermayr la tira a braccia su un trampolino da sci

La Vespa, icona a due ruote di livello globale e simbolo del Made in Italy nel mondo, ha vissuto un’insolita e folle avventura, messa in atto da Günter Schachermayr, 48enne stuntman austriaco che ci ha abituato alle sue imprese bizzarre come quest’ultima insieme allo scooter più famoso del pianeta.

La risalita “a braccia” della Vespa sulla rampa

Come si fa a far percorrere una salita troppo ripida ad una Vespa? Schachermayr ha pensato bene di legare il veicolo a una fune, posizionarsi in cima alla salita e tirarla su con la sola forza delle braccia. Ed è quello che lo stuntman austriaco ha fatto qualche giorno fa tirando verso di sé una Vespa sulla rampa di Hinzenbach, nel distretto di Eferding (Alta Austria), facendolo salire in cima al lungo trampolino che viene solitamente utilizzato per il salto con gli sci.

Tirata con una fune a 79 metri d’altezza

Considerata la salita troppo ripida per essere percorsa normalmente dallo scooter, la Vespa è stata posizionata sopra due sci specifici preparati appositamente e collocata alla base del trampolino, mentre Schachermayr si è sistemato sulla trave di partenza, da dove gli sciatori si lanciano a capofitto per effettuare i loro salti, a 79 metri d’altezza. Da lì ha cominciato a tirare la fune lunga 110 metri legata allo scooter, rimasto col motore spento, su una pendenza che arriva a 45 gradi e con gli 89 kg di peso della Vespa che metro dopo metro diventavano sempre più impegnativi. Per compiere l’impresa, effettuata con l’impianto chiuso al pubblico, sono servite tre soste lungo la risalita del trampolino prima di arrivare in cima e conquistare un altro record che ora sarà proposto al Guinness dei primati.

Le altre imprese dello stuntman con la Vespa

Questa non è la prima volta che Schachermayr coinvolge la Vespa nelle sue imprese fuori dal comune. Nel 2022 lo stuntman austriaco ha trainato un aereo Jesna di oltre 1.000 in impennata su una Vespa priva di ruota anteriore e di avantreno, spingendosi fino a 125 metri dopo cinque tentativi. Più di recente, a giugno di quest’anno, in occasione degli 80 anni dello scooter di Piaggio, Schachermayr aveva portato in spalla una Vespa PK fino in cima alla torre panoramica Salzkammergut, in Austria, percorrendo 39 metri di rampa a spirale con pendenza del 6%. Insomma quando Schachermayr incontra una Vespa, le sfide più folli sono dietro l’angolo.

Domande frequenti sull’impresa di Schachermayr con la Vespa

Come ha fatto Günter Schachermayr a portare una Vespa in cima al trampolino per il salto con gli sci?

Lo stuntman austriaco ha legato lo scooter a una fune lunga 110 metri e lo ha tirato verso l’alto usando soltanto la forza delle braccia. Per facilitare la risalita su una pendenza fino a 45 gradi, la Vespa è stata posizionata su due sci appositamente preparati.

Dove si è svolta l’impresa di Günter Schachermayr?

La sfida si è svolta sul trampolino per il salto con gli sci di Hinzenbach, nel distretto di Eferding, in Alta Austria. Lo stuntman ha tirato la Vespa fino alla sommità della struttura, a 79 metri d’altezza, con l’impianto chiuso al pubblico.

Quanto pesa la Vespa utilizzata nell’impresa e quanto tempo è servito per portarla in cima?

La Vespa utilizzata pesa 89 kg. Per completare la risalita, Schachermayr ha dovuto effettuare tre soste, affrontando una pendenza particolarmente impegnativa. L’impresa sarà proposta al Guinness dei primati per il riconoscimento del record.

Quali altre imprese ha realizzato Günter Schachermayr con una Vespa?

Nel 2022, lo stuntman ha trainato un aereo Cessna per oltre 1.000 metri impennando su una Vespa modificata, priva della ruota anteriore e dell’avantreno. Più recentemente, ha trasportato in spalla una Vespa PK fino alla cima della torre panoramica Salzkammergut, percorrendo una rampa a spirale lunga 39 metri.