Ultraviolette arriva in Europa e mostra le sue novità a EICMA 2024

Alla 110ª edizione di EICMA, Ultraviolette ha presentato la F77 MACH 2, la F99 da corsa e la futuristica Concept X, consolidando il suo impegno nel settore della mobilità elettrica ad alte prestazioni. La F77 MACH 2, al prezzo di 9.990€, offre 40,2 CV, 100 Nm di coppia, accelerando da 0 a 60 km/h in 2,8 secondi. Con una batteria da 10,3 kWh e una velocità massima di 155 km/h, la moto introduce tecnologie avanzate come la console intelligente e aggiornamenti OTA, combinando prestazioni dinamiche e design futuristico per una guida eccezionale.

La F99 di Ultraviolette è una moto da gara elettrica ad alte prestazioni, progettata per spingere i limiti della tecnologia dei veicoli elettrici. Con un motore da 90 kW, accelera da 0 a 100 km/h in 3 secondi e raggiunge i 265 km/h. Include alette attive, condotti di raffreddamento e un design aerodinamico avanzato, con un peso di 178 kg.

La Concept X offre una visione innovativa del futuro della mobilità elettrica, riflettendo l’approccio audace di Ultraviolette nel combinare estetica e funzionalità, con l’obiettivo di offrire esperienze motociclistiche all’avanguardia senza compromessi.

Ultraviolette ha presentato il suo UV Future Labs, un centro d’innovazione focalizzato su tecnologia connessa, sicurezza avanzata e soluzioni energetiche sostenibili. Il laboratorio sviluppa tecnologie come connettività veicolare, sicurezza con intelligenza artificiale e ottimizzazione delle prestazioni, per supportare la missione di Ultraviolette di rivoluzionare la mobilità elettrica.

Narayan Subramaniam, Co-fondatore e CEO di Ultraviolette, ha dichiarato: “Ultraviolette è impegnata a sviluppare una vasta gamma di veicoli elettrici per un pubblico globale. La F77 MACH 2, la F99 da gara e la Concept X rappresentano la nostra visione di un futuro elettrico che offre ai piloti scelte che combinano prestazioni e design. La presentazione di oggi a EICMA testimonia il nostro continuo impegno nell’innovazione e nel superare le convenzioni.”

Ultraviolette sta espandendo rapidamente la sua presenza in Europa, con lancio imminente in Turchia, Germania, Austria e Svizzera. Nei prossimi due anni, mira a stabilire la sua presenza anche in Nord America, America Latina e Sud-est asiatico. Con un portafoglio crescente di veicoli elettrici, l’azienda offre soluzioni sostenibili per vari segmenti, da mobilità urbana a prestazioni elevate, mostrando il futuro della mobilità elettrica a EICMA 2024 al Padiglione 15, Stand M02.