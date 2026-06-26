Tucano Urbano El’Kid: il nuovo casco per i bambini motociclisti

Aspettando di potersi mettere al manubrio per dare gas e guidare la moto, anche i più piccoli vanno sulle due ruote, ovviamente da passeggeri. Ed è necessaria la sicurezza, esattamente (se non di più) come per gli adulti. Il casco è il primo elemento per evitare problemi e Tucano Urbano ne ha presentato uno dedicato ai bambini: si tratta di El’Kid. Un caso con tre taglie interne incluse intercambiabili, in modo da poter cambiare solo l’interno, dai 5 ai 13 anni.

“Usare le due ruote per accompagnare i figli a scuola, agli allenamenti o ai tanti impegni quotidiani – spiega Mirko Tambascia, Product Manager del Gruppo Mandelli, proprietario del brand Tucano Urbano dal 2021 – significa ridurre i tempi degli spostamenti e contribuire a una mobilità più sostenibile e a città più vivibili. Con El’Kid abbiamo voluto sostenere questa scelta offrendo la possibilità di avere sempre la taglia giusta lungo le varie fasi dello sviluppo”.

Le caratteristiche

Tucano Urbano El’Kid è stato realizzato in policarbonato, con una calotta interna in EPS a doppia identità e ad alto assorbimento d’urto, per poter proteggere al meglio i bambini. È un casco omologato ECE 22.06, con un peso di circa 900 grammi e ventilato, grazie alla presa d’aria sulla calotta ed all’estrattore posteriore, che aiutano a mantenere sempre la giusta temperatura. Inoltre, i guanciali lavabili e staccabili per uso estivo, mentre il cinturino con passante sottogola è realizzato in microfibra anti-irritante, per dare il giusto comfort mentre è indossato.

Come dicevamo, una delle caratteristiche principali di questo modello è la possibilità di cambiare la taglia, senza dover acquistare nuovamente l’intero casco. Infatti, El’Kid è fornito di tre taglie interne intercambiabili, YS (49-50 cm), YM (51-52 cm) e YL (53-54 cm), che permettono al bambino di utilizzare il casco da 5 a circa 13 anni, in base alla circonferenza della testa.

Trattandosi di un modello per i più piccoli, anche i colori sono vivaci e si ispirano a tre due gusti di gelato più amati da parte dei bambini: Glossy Pink come la fragola, Matt Light Blue come il puffo, Glossy White come il fior di latte. Tutte e tre le varianti sono inoltre personalizzabili con un kit di adesivi in dotazione, per renderlo ancora più divertente e distintivo.

Prezzo

Il casco Tucano Urbano El-Kid è disponibile in misura unica, con appunto le citate tre taglie interne intercambiabili incluse, e con un prezzo al pubblico di 69,99 euro.

La storia di Tucano Urbano

Quando si parla di abbigliamento e accessori dedicati agli scooteristi e ai motociclisti urbani, Tucano Urbano rappresenta uno dei marchi di riferimento in Italia e anche all’estero. Nato a Milano alla fine degli anni Novanta, il brand ha costruito la propria identità sviluppando prodotti capaci di coniugare praticità, design e protezione, con una particolare attenzione alle esigenze di chi utilizza quotidianamente le due ruote per gli spostamenti in città.

Il prodotto che ha reso celebre Tucano Urbano è senza dubbio il coprigambe Termoscud, diventato negli anni una vera e propria icona per gli scooteristi. Grazie al suo sistema anti-sventolio e ai materiali impermeabili e termici, permette di affrontare anche i mesi più freddi senza rinunciare al comfort. Intorno a questo accessorio il marchio ha poi sviluppato una gamma sempre più ampia.

Oggi il catalogo comprende giacche, pantaloni, guanti, caschi, antipioggia, borse, accessori per la mobilità urbana e soluzioni dedicate anche a chi utilizza e-bike e monopattini. L’obiettivo rimane quello di offrire capi tecnici che garantiscano protezione dalle intemperie e sicurezza, mantenendo al tempo stesso uno stile sobrio e contemporaneo, adatto all’utilizzo quotidiano.

Nel corso degli anni Tucano Urbano ha investito nella ricerca di materiali innovativi, introducendo tessuti impermeabili, membrane traspiranti e protezioni certificate secondo le normative europee. L’attenzione al dettaglio e la continua evoluzione dei prodotti hanno contribuito a consolidare la reputazione del marchio tra gli utenti che cercano affidabilità senza rinunciare all’estetica.

Oltre allo sviluppo di nuovi prodotti, il brand continua a seguire l’evoluzione della mobilità urbana, proponendo soluzioni pensate per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più eterogeneo. Questa capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato, mantenendo forte il legame con la propria identità, ha permesso a Tucano Urbano di diventare uno dei nomi più riconoscibili nel panorama dell’abbigliamento tecnico per chi vive la città su due ruote.