Triumph Bonneville T40 e T40 Black: le due novità di EICMA 2026

EICMA 2026 ha chiuso i battenti nella giornata di ieri, ma non si sono spenti i riflettori su una manifestazione con numeri sempre più importanti e con novità di primo piano. Tra i marchi che hanno portato nuovi modelli all’evento milanese c’è sicuramente Triumph, con le Bonneville T40 e T40 Black, due moto che ampliano la gamma 400 cc del marchio britannico. Con anche l’annuncio di altre due novità in arrivo, prima della fine di questo 2026.

“Abbiamo in programma il lancio di quattro modelli importanti nei prossimi due mesi, a partire da oggi con la nuova Bonneville T40 – sono le parole di Nick Bell, capo marketing di Triumph – È fantastico poter offrire ai motociclisti un’anteprima delle novità in arrivo. Non vediamo l’ora di condividere i dettagli completi di ciascuna moto nelle prossime settimane”.

Le nuove Bonneville

I due nuovi modelli propongono un design ispirato agli anni ’60, con il tradizionale stile british delle moto Triumph. Tra gli elementi più distintivi troviamo il serbatoio a goccia con filettature a mano, il faro rotondo a LED ed i cerchi a raggi. Sono moto pensate per un’ergonomia rilassata e per un’elevata accessibilità, con una sella alta 79 cm di serie (ma ribassabile a 77 cm), un peso di soli 191 chilogrammi ed una serie di tecnologie di alta qualità: dal cruise control all’ABS cornering, passando per controllo di trazione, così come il display TFT da 4 pollici.

Sviluppate in collaborazione con Bajaj e guidabili con patente A2, entrambi i modelli sono spinti da una versione evoluta del monocilindrico TR da 400 cc, capace di erogare 32 CV a 7.000 giri/min e una coppia di 36 Nm a 5.000 giri/min, caratterizzato da una sonorità di scarico profonda grazie al silenziatore “peashooter” e con cinque modalità di guida (Road, Rain, Eco e due personalizzabili).

La T40 standard è proposta con la colorazione bicolore e dettagli cromati o spazzolati nelle varianti Aegean Blue/Fusion White, Meriden Blue/Tangerine Orange e New England White/Jet Black, mentre la T40 Black si presenta nella combinazione Matt Pewter Grey e Matt Phantom Black, con finiture total black e cerchi in alluminio nero lucido. Entrambe arriveranno in concessionaria dalla prossima primavera, mentre i prezzi saranno comunicati all’inizio del 2027.

Altre due novità entro fine anno

La casa britannica ha anche annunciato due novità, in arrivo nei prossimi due mesi, di cui sono state fornite comunque le prime immagini. Il prossimo 17 novembre sarà svelata la Street Triple 798, che verrà spinta dal nuovo motore da 798 cc sviluppato per il campionato Moto2 e sarà caratterizzata da specifiche ancora più orientate alle massime prestazioni rispetto ai modelli precedenti.

Il ‘regalo di Natale’ di casa Triumph sarà, invece, la nuova Tiger 900. Questo modello sarà svelato in tutti i suoi dettagli il 15 dicembre, comprese le specifiche tecniche, e sarà caratterizzato da un motore T-Plane più potente e raffinato, una ciclistica ampiamente aggiornata, tecnologie di assistenza alla guida evolute e connettività di ultima generazione di serie.

Quali sono le caratteristiche delle nuove Triumph Bonneville T40 e T40 Black?

Le due novità presentate a EICMA 2026 ampliano la gamma 400 cc di Triumph con uno stile ispirato alle moto britanniche degli anni Sessanta. Tra gli elementi distintivi ci sono il serbatoio a goccia, il faro rotondo a LED e i cerchi a raggi. Il peso è di 191 kg, mentre la sella è alta 79 cm, ribassabile a 77 cm.

Che motore montano le nuove Bonneville T40?

Entrambi i modelli utilizzano una versione evoluta del monocilindrico TR da 400 cc, sviluppato in collaborazione con Bajaj. La potenza raggiunge 32 CV a 7.000 giri/min, mentre la coppia massima è di 36 Nm a 5.000 giri/min. Sono guidabili con patente A2 e dispongono di cinque modalità di guida.

Quali tecnologie offrono Triumph Bonneville T40 e T40 Black?

La dotazione comprende cruise control, ABS cornering, controllo di trazione e display TFT da 4 pollici. L’obiettivo è combinare uno stile classico con tecnologie moderne e una posizione di guida accessibile e rilassata.

Quando arriveranno le nuove Bonneville e quali altre moto presenterà Triumph?

Le T40 e T40 Black arriveranno nelle concessionarie dalla primavera 2027, mentre i prezzi saranno comunicati all’inizio dello stesso anno. Triumph presenterà inoltre la Street Triple 798 il 17 novembre 2026 e la nuova Tiger 900 il 15 dicembre, entrambe con importanti aggiornamenti tecnici.

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