Triumph Bonneville T40 e T40 Black 2027: la classic britannica si fa più accessibile

Triumph amplia la famiglia Bonneville con due nuove protagoniste, Bonneville T40 e T40 Black, un’accoppiata di modelli con motore da 400 cc che portano il carattere e lo stile esclusivo dell’icona classic britannica a una platea ancora più ampia di motociclisti. Entrambe le nuove moto di Triumph saranno disponibili nella primavera 2027, quando sono previste le prime consegne, con prezzi e listini dei nuovi modelli che saranno comunicati all’inizio del prossimo anno.

I due nuovi modelli T40 riprendono gli elementi distintivi che hanno reso celebre la gamma Bonneville di Triumph, dal serbatoio a goccia al faro rotondo, passando per i cerchi delle ruote a raggi, il doppio ammortizzatore posteriore e lo scarico in stile “paeshooter”. La nuova Triumph Bonneville T40 è disponibile in tre livree bicolore: Aegean Blue e Fusion White, Meriden Blue e Tangerine Orange, New England White e Jet Black. Per quanto riguarda invece la T40 Black, questa adotta una veste più scura con componenti verniciati di nero ed un estetica caratterizzata dalle tinte Matt Pewter Grey e Matt Phantom Black.

Motore monocilindrico da 400 cc e 32 CV

Il cuore pulsante delle due nuove Bonneville è l’ultima evoluzione del motore Triumph serie TR da 400 cc, raffreddato a liquido e dotato di una mappatura specifica. Il propulsore monocilindrico sviluppa 32 CV di potenza a 7.000 giri/min e 36 Nm di coppia massima a 5.000 giri/min, con un’erogazione studiata per offrire una risposta fluida e una buona spinta ai bassi regimi.

Le nuove Triumph Bonneville T40 e T40 Black, che sono guidabili anche con patente A2, rimarcano la loro vocazione a pragmatismo ed accessibilità anche attraverso la ciclistica, oltre che alla configurazione da moto facile da guida e confortevole da guidare, con sella a 790 mm da terra (riducibile a 770 mm grazie alla sella ribassata disponibile tra gli accessori), e maneggevole, con un peso in ordine di marcia di 191 kg. Virtù pratiche che si combinano ad immancabili elementi estetici caratterizzanti come i cerchi in alluminio a raggi da 18 pollici all’anteriore e da 17 pollici al posteriore.

Tecnologia moderna e stile classico

A dispetto dell’estetica rétro, la dotazione elettronica delle nuove Triumph Bonneville T40 e T40 Black è particolarmente ricca e moderna. Nell’equipaggiamento delle due nuove moto della Casa britannica spicca il nuovo display TFT circolare da 4 pollici, con modalità di visualizzazione Heritage ispirata alla strumentazione analogica, funzioni di navigazione con mappa completa, connettività smartphone, gestione di chiamate e musica e cinque widget personalizzabili.

Oltre all’illuminazione full LED, agli indicatori di direzione a disattivazione automatica e alla presa USB-C che permette di ricaricare i device mobili durante la marcia, la Bonneville T40 offre di cinque modalità di guida per adattarsi a diverse situazioni ed esigenze del momento, a cui si affiancano diversi sistemi elettronici tra cui il cruise control, l’ABS Cornering e il controllo di trazione. Al momento dell’arrivo in concessionario, programma per la primavera 2027, le nuove Triumph Bonneville T40 e T40 Black saranno affiancate da un’ampia gamma di accessori originali.

Domande frequenti su Triumph Bonneville T40 e T40 Black

Quando arriveranno sul mercato la Triumph Bonneville T40 e la T40 Black?

Le nuove Triumph Bonneville T40 e T40 Black saranno disponibili presso le concessionarie a partire dalla primavera 2027. I prezzi di entrambe le versioni saranno comunicati da Triumph all’inizio del 2027.

Quanti cavalli ha la Triumph Bonneville T40?

La Triumph Bonneville T40 è equipaggiata con un motore monocilindrico da 400 cc raffreddato a liquido, capace di sviluppare 32 CV a 7.000 giri/min e una coppia massima di 36 Nm a 5.000 giri/min. Il modello è guidabile anche con patente A2.

Qual è la differenza tra Bonneville T40 e T40 Black?

Le due moto condividono motore, piattaforma e dotazione tecnologica, ma si distinguono soprattutto per le finiture. La T40 Black adotta un’estetica più scura, con componenti verniciati di nero, cerchi in alluminio nero lucido e colorazioni Matt Pewter Grey e Matt Phantom Black.

Quali tecnologie offre la Triumph Bonneville T40?

La T40 dispone di un display TFT circolare da 4 pollici con modalità Heritage, navigazione con mappa completa e connettività smartphone. La dotazione comprende inoltre cinque modalità di guida, cruise control, ABS Cornering, controllo di trazione Cornering, illuminazione full LED e presa USB-C.