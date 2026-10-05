Suzuki SV-7GX debutta in strada: porte aperte in concessionaria il 10 ottobre

La Suzuki SV-7GX, la nuova crossover stradale della Casa giapponese, è pronta a scendere in strada e a conquistare il pubblico, presentandosi in concessionaria sabato 10 ottobre con il porte aperte che consentirà agli appassionati di poter scoprire da vicino e provare la moto che sarà a disposizione per i test ride.

Dinamismo ed efficienza

La nuova Suzuki SV-7GX è una crossover dalla duplice natura, capace di unire l’anima sportiva da naked alla vocazione alla viaggio e all’esplorazione tipica di una Adventure Tourer. A muovere la SV-7GX è il collaudato motore bicilindrico da 645 cc, raffreddato a liquido e omologato Euro 5+, che sviluppa 73,4 CV di potenza e 64 Nm di coppia massima assicurando una risposta pronta ai bassi regime e una spinta costante in ogni situazione di guida. La moto si fa apprezzare anche per l’efficienza con un consumo dichiarato di 4,2 l/100 km ed un’autonomia complessiva che, grazie al serbatoio da 17,4 litri, supera i 400 chilometri con un pieno di carburante.

Design aggressivo e massimo comfort di viaggio

La Suzuki SV-7GX vanta linee grintose, affinata in galleria del vento, con un frontale compatto che integra illuminazione full LED e, previste nella dotazione di serie, il parabrezza regolare su tre posizioni (escursione di 50 mm) e paramani. A rendere la crossover di Suzuki comoda e pratica ci sono poi la sella a 795 mm da terra, mentre il passeggero beneficia di seduta rialzata e maniglie integrate nel portapacchi.

Ciclistica ed elettronica

Anche sul fronte della ciclistica la SV-7GX sa farsi apprezzare grazie al telaio a traliccio in acciaio, forcella da 41 mm e monoammortizzatore regolabile nel precarico su sette livelli. Dotata di cerchi da 17 pollici con pneumatici Pirelli Angel GT II, la crossover di Suzuki, che vanta un peso in ordine di marcia di 211 kg, monta un impianto frenante con doppio disco anteriore da 290 mm e pinze a quattro pistoncini, disco posteriore da 240 mm.

Per quel che riguarda il comparto elettronico, la nuova Suzuki SV-7GX dispone del pacchetto S.I.R.S. che comprende Drive Mode Selector con tre modalità di guida, controllo di trazione regolabile su tre livello e disattivabile, ride-by-wire, Easy Start, Low RPM Assist, Quick Shift bidirezionale e ABS. Sulla moto c’è il display TFT da 4,2 pollici con regolazione automatica della luminosità, porta USB-C per la ricarica dei dispositivi e connettività con app Ride Connect+ (iOS e Android) che permette di gestire navigazione, notifiche e dati di viaggio.

Quattro livree, costa meno di 8.000 €

La Suzuki SV-7GX è disponibile in quattro colorazioni: Bianco Cortina, Blu Zante, Grigio Buffalo e Nero Dubai. La moto può inoltre essere arricchita da numerosi accessori disponibili nel catalogo ufficiale di Suzuki, dove troviamo tra le altra cose il bauletto da 45 litri, le borse laterali semirigide espandibili, la borsa da serbatoio, la sella comfort rialzata e il parabrezza maggiorato. Il prezzo della nuova Suzuki SV-7GX parte da 7.990 € per la livrea Bianco Cortina, mentre il listino delle altre tre varianti cromatiche ha una base di 8.290 €.

Domande frequenti su Suzuki SV-7GX

Quando arriva la Suzuki SV-7GX nelle concessionarie?

La nuova Suzuki SV-7GX arriva nelle concessionarie a partire da sabato 10 ottobre 2026, in occasione del porte aperte organizzato dalla Casa giapponese. Durante l’evento sarà possibile vedere da vicino la crossover e provarla su strada con un test ride.

Quanto costa la Suzuki SV-7GX?

Il prezzo della Suzuki SV-7GX parte da 7.990 euro per la versione nella colorazione Bianco Cortina. Le altre tre colorazioni disponibili – Blu Zante, Grigio Buffalo e Nero Dubai – hanno un prezzo di listino a partire da 8.290 euro.

Quanti cavalli ha la Suzuki SV-7GX?

La Suzuki SV-7GX è equipaggiata con un motore bicilindrico da 645 cc, raffreddato a liquido e omologato Euro 5+, capace di sviluppare 73,4 CV e 64 Nm di coppia massima. Il consumo dichiarato è di 4,2 l/100 km.

Qual è l’autonomia della Suzuki SV-7GX?

Grazie al serbatoio da 17,4 litri e a un consumo dichiarato di 4,2 l/100 km, la Suzuki SV-7GX può superare i 400 km di autonomia con un pieno, secondo i dati dichiarati dal costruttore.