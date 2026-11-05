Suzuki GSX-8R CUP 2027: calendario, iscrizioni e premi del Trofeo monomarca

In occasione di EICMA 2026 Suzuki ha premiato i protagonisti della seconda stagione della GSX-8R CUP, il trofeo monomarca che si corre con la supersportiva della Casa giapponese, con Marco Lucchinelli, campione del mondo 500 nel 1981, a consegnare i riconoscimenti. Sul palco del Salone delle due ruote è arrivato anche l’annuncio ufficiale della nuova stagione della GSX-8R CUP che tornerà dunque anche nel 2027 per la terza edizione, dopo due stagioni di grande successo che hanno fatto registrare il tutto esaurito.

Il premio da sogno rimane Daytona

Resta invariato il piatto forte del trofeo monomarca di Suzuki, con il vincitore della classifica generale della GSX-8R CUP 2027 che volerà a Daytona, nel marzo 2028, per vivere un fine settimana da protagonista assoluto nell’iconico circuito statunitense pista, gareggiando come Wild Card alla prima tappa della MotoAmerica Twins Cup. Il pacchetto comprende il weekend completo, vitto e alloggio per due persone e la moto da gara fornita da Suzuki. Il montepremi totale della terza stagione del monomarca di Suzuki supera i 35.000 euro.

Calendario con cinque appuntamenti da aprile a settembre 2027

Saranno cinque i round della Suzuki GSX-8R CUP 2027, che anche il prossimo anno si terranno in abbinamento al Campionato Italiano Velocità (CIV) e alla Coppa Italia. Il debutto della stagione è fissato per il 25 aprile a Misano, con il programma che proseguirà poi il 13 giugno a Cremona, il 25 luglio alla Misano Racing Night e il 5 settembre a Imola, per concludersi il 19 settembre sul circuito del Mugello.

La certezza GSX-8R

La base di partenza della moto protagonista del monomarca è la Suzuki GSX-8R con motore bicilindrico da 776 cc che sviluppa 83 CV a 8.500 giri/min e 78 Nm di coppia massima. A rendere la moto del costruttore giapponese ancora più performante in pista ci sarà il kit Trofeo che alla GSX-8R di serie aggiunge: carenatura completa Plastic Bike, semimanubri e componenti Spider Racing, cupolino Puig, tubi freno in treccia Frentubo e scarico in titanio Akrapovic, più un set di pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa V3 SC1.

Iscrizioni già aperte: due formule previste

Per la stagione 2027 del monomarca Suzuki propone due formule di iscrizione (già disponibile sull’apposita sezione del sito moto di Suzuki): Kit Light, dal costo di 2.500 euro, dedicato a chi ha già partecipato alla competizione nel 2026 con la propria GSX-8R, e Full Kit, al costo di 4.500 euro (IVA inclusa), per chi partecipa per la prima volta. Entrambe le formule comprendono abbigliamento team, un set di pneumatici e l’iscrizione per i cinque round del Trofeo 2027.

Tanti i premi

Non sarà solo il vincitore della classifica generale della Suzuki GSX-8R CUP 2027 a ricevere un premio. Oltre al premio Pole Position in qualifica e al premio Giro Veloce per ogni gara, in ognuno dei cinque appuntamenti in calendario sono previsti premi di 700, 500 e 250 euro per i primi tre, con set di pneumatici Pirelli per il primo, pneumatico posteriore Pirelli per il secondo e pneumatico anteriore Pirelli per il terzo. Per quanto riguarda i premi finali, oltre alla wild card per Daytona per il vincitore, il secondo riceverà uno scooter Burgman Street 125, il terzo 1.200 euro di sconto sull’iscrizione al Trofeo 2028, mentre dal quarto al decimo ci sono premi in denaro da 800 a 200 euro. Previsti infine anche i premi di categoria per i migliori under 23 e over 35, che riceveranno uno sconto di 1.000 euro sulla quota di iscrizione al Trofeo 2028.

Domande frequenti su Suzuki GSX-8R CUP 2027

Quando inizia la Suzuki GSX-8R CUP 2027 e qual è il calendario?

La terza edizione della Suzuki GSX-8R CUP prenderà il via il 25 aprile 2027 a Misano. Il calendario prevede cinque appuntamenti: Misano (25 aprile), Cremona (13 giugno), Misano Racing Night (25 luglio), Imola (5 settembre) e Mugello (19 settembre). Le gare si svolgeranno in abbinamento al Campionato Italiano Velocità (CIV) e alla Coppa Italia.

Quanto costa iscriversi alla Suzuki GSX-8R CUP 2027?

Suzuki propone due formule di iscrizione: Kit Light, al costo di 2.500 euro, riservata a chi ha già partecipato all’edizione 2026 con la propria GSX-8R, e Full Kit, al costo di 4.500 euro IVA inclusa, dedicata ai nuovi partecipanti. Entrambe comprendono l’iscrizione ai cinque round, l’abbigliamento team e un set di pneumatici.

Qual è il premio per il vincitore della Suzuki GSX-8R CUP 2027?

Il vincitore della classifica generale volerà a Daytona nel marzo 2028 per partecipare come Wild Card alla prima tappa della MotoAmerica Twins Cup. Il premio comprende la moto da gara fornita da Suzuki, il weekend di gara completo, vitto e alloggio per due persone.

Quale moto viene utilizzata nella Suzuki GSX-8R CUP?

Il trofeo monomarca si disputa con la Suzuki GSX-8R, equipaggiata con motore bicilindrico da 776 cc, capace di erogare 83 CV a 8.500 giri/min e 78 Nm di coppia massima. Le moto vengono preparate con un kit specifico per le competizioni, che comprende carenatura racing, semimanubri, scarico Akrapovic in titanio, tubi freno in treccia e pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa V3 SC1.