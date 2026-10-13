Suzuki GSX-8R Cup 2026: Samuele Marino campione, correrà a Daytona

Si è chiusa sul circuito di Vallelunga la Suzuki GSX-8R Cup 2026 che, al termine dell’ultimo round, ha visto laurearsi campione Samuele Marino, pilota siciliano del team E&E Squadra Corse, che ha così conquistato l’ambito premio, ovvero la partecipazione come wild card a una gara del campionato americano MotoAmerica Twins Cup 2027 sul circuito di Daytona, negli Stati Uniti.

Una sfida decisa solo sul traguardo

Il titolo della Suzuki GXS-8R Cup 2026 è rimasto in bilico fino alla bandiera a scacchi. Fabio Starnone, partito dalla pole position e principale inseguitore in classifica di Marino, ha duellato a lungo con quest’ultimo per il comando, imponendosi nel finale e centrando la sua prima vittoria stagionale. Per Marino il secondo posto è stato sufficiente a conservare il vantaggio in classifica e a chiudere i conti per portare a casa il titolo. Terzo gradino del podio per Jason Sarchi, protagonista di una bella rimonta dopo essere partito dalla settima casella in griglia.

Nella classifica finale Marino chiude con 111 punti, davanti a Starnone (94) e Sarchi (63) che completano il podio. Seguono Giachino (48) e Como (47). Nella categoria Over 35 il titolo va a Mattia Giachino, che ha chiuso al quinto posto a Vallelunga, aggiudicandosi il primo posto assoluto di categoria. Tutte le gare della Suzuki GSX-8R Cup 2026 possono essere riviste su DAZN, disponibili on demand nella sezione motori, in un’area dedicata al trofeo monomarca di Suzuki.

Il sogno americano

Sarà dunque Samuele Marino a vedere concretizzarsi il sogno americano, grazie alla vittoria che gli è valsa al conquista del premio messo in palio da Suzuki e che comprende la partecipazione all’intero weekend di una gara del campionato MotoAmerica Twins Cup sul leggendario circuito di Daytona, dalle prove libere alle qualifiche fino alla corsa, con vitto e alloggio per due persone e una preparata dal Team Suzuki. Per Marino sarà un salto di livello non indifferente, con il pilota siciliano che passerà dal trofeo monomarca italiano a un palcoscenico internazionale e importante vetrina mondiale delle corse motociclistiche.

La GSX-8R, protagonista del trofeo

La Suzuki GSX-8R protagonista del monomarca è una sportiva stradale tutta grinta e prestazioni, dotata di motore bicilindrico parallelo da 776 cc raffreddato a liquido, che eroga 83 CV e 78 Nm di coppia massima. La ciclistica della moto di Hamamatsu prevede forcella Showa a steli rovesciati e doppio disco anteriore. Insomma una “base comune” di assoluto livello per consentire ai piloti di esprimere in pista talento in sella e capacità di guida.

Domande frequenti su Suzuki GSX-8R Cup 2026

Chi ha vinto la Suzuki GSX-8R Cup 2026?

A conquistare il titolo della Suzuki GSX-8R Cup 2026 è stato Samuele Marino, pilota siciliano del team E&E Squadra Corse. Il secondo posto nell’ultimo round disputato a Vallelunga gli ha permesso di chiudere il campionato al primo posto con 111 punti, davanti a Fabio Starnone, secondo con 94 punti.

Quale premio ha vinto Samuele Marino con la Suzuki GSX-8R Cup 2026?

Grazie alla vittoria del campionato, Samuele Marino ha conquistato una wild card per partecipare a una gara della MotoAmerica Twins Cup 2027 sul circuito di Daytona, negli Stati Uniti. Il premio comprende l’intero weekend di gara, dalle prove libere alle qualifiche fino alla corsa, oltre a vitto e alloggio per due persone e al supporto di una moto preparata dal Team Suzuki.

Dove si è disputato l’ultimo round della Suzuki GSX-8R Cup 2026?

L’ultimo appuntamento della Suzuki GSX-8R Cup 2026 si è svolto sul circuito di Vallelunga. La gara ha visto Fabio Starnone conquistare la vittoria, seguito da Samuele Marino e Jason Sarchi, mentre la classifica finale ha premiato Marino con il titolo assoluto.

Quali sono le caratteristiche tecniche della Suzuki GSX-8R utilizzata nel trofeo?

La Suzuki GSX-8R è una sportiva stradale equipaggiata con un motore bicilindrico parallelo da 776 cc, raffreddato a liquido, capace di sviluppare 83 CV e 78 Nm di coppia massima. La ciclistica comprende una forcella Showa a steli rovesciati e un impianto frenante anteriore con doppio disco.