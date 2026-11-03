Suzuki GSX-10R e SV-7S: le due novità del marchio per EICMA 2026

EICMA 2026 ha aperto oggi le porte alla stampa, in attesa dell’apertura al pubblico da giovedì, e sono arrivate subito numerose novità. Non mancano anche quelle di Suzuki, che ha portato due nuovi modelli in anteprima mondiale all’appuntamento milanese: si tratta della sportiva ad alte prestazioni GSX-10R e della naked versatile SV-7S. Entrambi sono esposti nello stand del costruttore giapponese, assieme ad altri modelli della propria gamma.

La Suzuki GSX-10R

Partiamo dalla nuova sportiva. La GSX-10R presenta un design aggressivo e votato alle prestazioni, con soluzioni aerodinamiche ispirate direttamente al mondo delle corse. Un modello con telaio a doppia trave in alluminio e nuovo forcellone dedicato, con sospensioni completamente regolabili, che comprendono una forcella KYB rovesciata da 43 mm ed un monoammortizzatore posteriore progressivo. La sella è posta a 810 mm da terra, per rendere la moto più versatile, con una nuova imbottitura pensata per aumentare il comfort sia in pista che su strada.

Questo modello introduce la versione più evoluta del Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), un pacchetto di sistemi elettronici di assistenza alla guida. Tra le novità di maggiore rilievo figura il nuovo Slide Control, che interviene sul controllo della derapata in percorrenza di curva, modulando l’erogazione della potenza per aiutare il pilota a gestire lo scivolamento del retrotreno e mantenere le traiettorie precise e progressive. Inoltre, gli indicatori di direzione sono caratterizzati dal sistema di illuminazione #attentoarrivo. Limitando il raggio di luce che illumina il manto stradale intorno alla moto, questo sistema comunica in modo chiaro la direzione di marcia.

Non manca la tecnologia, con lo schermo TFT a colori da 4,2 pollici, con navigazione turn-by-turn e la connettività con lo smartphone, attraverso l’app Suzuki Ride Connect+. Il cuore della GSX-10R è un motore quattro cilindri in linea da 999 cm³, raffreddato a liquido, capace di sviluppare 152 CV a 11.000 giri/min e una coppia massima di 106 Nm a 9.250 giri/min. L’erogazione offre una spinta corposa ai medi regimi e un allungo coinvolgente nella parte alta del contagiri, con l’obiettivo di offrire controllo, precisione e reattività in ogni fase della guida.

La Suzuki SV-7S

L’altra novità è una naked, che raccoglie l’eredità della SV650. La nuova SV-7S è un modello pensato per una guida intuitiva e coinvolgente, in diversi scenari: dal traffico cittadino ai viaggi più lunghi, senza però scordare la sportività. Il design richiama quello della famiglia SV, reinterpretato in chiave moderna, con linee tese e compatte, il telaio a traliccio ed un frontale caratterizzato dal nuovo gruppo ottico circolare full LED. Non manca anche la tecnologia, anche in questo caso con il display TFT a colori da 4,2 pollici con connettività, visto sulla GSX-10R.

Il manubrio conico in alluminio, largo 719 mm, presenta una zona centrale delle impugnature di 11,5 mm. Il monoammortizzatore posteriore compatto, dotato di leveraggio progressivo, è stato messo a punto per massimizzare il comfort senza rinunciare ad agilità e stabilità. Le sospensioni, con sette livelli di regolazione del precarico della molla, contribuiscono a mantenere un comportamento equilibrato anche sulle superfici meno regolari. La sella è posta a 785 mm da terra, per dare una posizione di guida rilassata per un maggiore controllo.

Il cuore della SV-7S è il motore bicilindrico a V di 90° da 645 cm³, raffreddato a liquido, che rappresenta uno degli elementi distintivi della tradizione motociclistica Suzuki. Il propulsore sviluppa una potenza massima di 73 CV (54 kW) a 8.500 giri/min e una coppia di 64 Nm a 6.800 giri/min. L’erogazione fluida e progressiva, accompagnata da una spinta pronta ai medi regimi, rende la moto adatta tanto all’utilizzo quotidiano quanto alle uscite più dinamiche.

Quali sono le novità Suzuki presentate a EICMA 2026?

Il marchio giapponese ha svelato in anteprima mondiale due nuovi modelli: la sportiva GSX-10R, orientata alle prestazioni, e la naked SV-7S, erede della SV650 e progettata per un utilizzo versatile, dalla città ai viaggi più lunghi.

Quale motore monta la nuova Suzuki GSX-10R?

La GSX-10R adotta un quattro cilindri in linea da 999 cm³, raffreddato a liquido, capace di sviluppare 152 CV a 11.000 giri/min e una coppia massima di 106 Nm a 9.250 giri/min. Tra le novità elettroniche spicca il sistema Slide Control, che aiuta a gestire la derapata in curva.

Quali sono le caratteristiche principali della Suzuki SV-7S?

La SV-7S monta un bicilindrico a V di 90° da 645 cm³, con 73 CV a 8.500 giri/min e 64 Nm a 6.800 giri/min. Offre una posizione di guida rilassata, con sella a 785 mm da terra, e sospensioni con sette livelli di regolazione del precarico.

Quali tecnologie condividono i due modelli Suzuki?

Entrambe dispongono di uno schermo TFT a colori da 4,2 pollici, con navigazione turn-by-turn e connettività con lo smartphone tramite l’app Suzuki Ride Connect+. Sono inoltre dotate di soluzioni progettate per migliorare comfort e controllo durante la guida.

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