Suzuki a EICMA 2026 con nuove moto, livree e scooter

Tutto pronto in casa Suzuki per l’83esima edizione di EICMA, con la Casa giapponese che sarà protagonista del Salone internazionale delle due ruote, che si terrà dal 3 all’8 novembre 2026, a Fiera Milano Rho, dove saranno svelate diverse novità della gamma 2027 in anteprima mondiale. Presente allo stand I30, padiglione 6, della kermesse motociclistica, Suzuki svelerà i suoi nuovi modelli nel corso della conferenza stampa in programma il 3 novembre, alle 9:30, nella prima giornata di EICMA riservata a stampa e operatori del settore.

Le nuove livree 2027

Oltre alle novità che scopriremo tra pochi giorni, EICMA sarà l’occasione per scoprire da vicino l’intera gamma di Suzuki che accoglierà il pubblico della manifestazione in uno stand particolarmente ricco che offrirà una panoramica completa sulla gamma motociclistica e scooter del costruttore nipponico. Sarà uno stand anche a forte caratterizzazione cromatica, con la presenza delle nuova livree 2027 ad aggiungere ulteriore colore, con il debutto tra gli altri delle tinte Arancio Siviglia della GSX-8T, Rosso Madrid della GSX-8TT, Bianco Daytona e Blu Las Vegas della Hayabusa e Nero Bristol della DR-Z4S.

Suzuki Hayabusa Tuned by JURI

Tra le moto più esclusive di Suzuki a EICMA ci sarà la Hayabusa Tuned by JURI, un esemplare unito della leggendaria superportiva giapponese realizzato in occasione della Capcom Cup 12 e che si lega al mondo dei videogioco. La moto è caratterizzata da una livrea che combina bianco, nero e giallo richiamando Juri, il personaggio del videogame Street Fighter 6, con il motivo a ragno e il Feng Shui Engine in evidenza.

Le moto da corsa

Spazio poi alla vocazione racing di Suzuki, con la presenza della RM-Z450 legata a Ken Roczen, della GSX-R1000R del Team Suzuki Yoshimura SERT e della GSX-R1000R del Team CN Challenge, alimentata con carburante 100% sostenibile e protagonista alla 8 Ore di Suzuka. A EICMA 2026 ci saranno poi anche la GSX-8R del mondiale WSPB, l’Hayabusa Dragster e la GSX-8R CUP protagonista del trofeo monomarca, dotata di motore bicilindrico da 776 cc capace di sviluppare 83 CV di potenza e 78 Nm di coppia massima.

Gli scooter per la città

Per quanto riguarda la mobilità urbana, nella proposta cittadina di Suzuki presente a EICMA 2026 sotto i riflettori ci saranno il nuovo scooter Burgman Street 125, dotato di display TFT da 4,2 pollici, keyless e vano sottosella da 25,9 litri, e lo scooter elettrico e-Address, spinto da un unità con cilindrata pari a 125 cc che promette 80 km di autonomia con una carica. A chiudere il percorso del brand ci sarà una V-Strom 800DE con una speciale livrea rosa, in omaggio al Giro d’Italia di cui Suzuki è stata moto ufficiale.

Domande frequenti su Suzuki a EICMA 2026

Cosa presenta Suzuki a EICMA 2026?

Suzuki porta a EICMA 2026 diverse novità della gamma 2027, che saranno svelate in anteprima mondiale durante la conferenza stampa del 3 novembre. Lo stand ospiterà moto, scooter, nuove livree e modelli legati al mondo delle competizioni, tra cui Hayabusa, GSX-8R, GSX-R1000R e Burgman Street 125.

Quando e dove si svolge EICMA 2026?

L’83ª edizione di EICMA si svolge dal 3 all’8 novembre 2026 presso Fiera Milano Rho. Lo stand Suzuki si trova al padiglione 6, stand I30. La conferenza stampa della Casa giapponese è in programma il 3 novembre alle 9:30, nella giornata riservata a stampa e operatori del settore.

Quali moto Suzuki si possono vedere a EICMA 2026?

Tra i modelli esposti figurano Hayabusa, GSX-8T, GSX-8TT, DR-Z4S, GSX-8R e GSX-R1000R, oltre alla RM-Z450 legata a Ken Roczen. Tra gli esemplari speciali spiccano la Hayabusa Tuned by JURI, ispirata al videogioco Street Fighter 6, l’Hayabusa Dragster e la GSX-8R CUP.

Quali scooter Suzuki sono presenti a EICMA 2026?

La proposta dedicata alla mobilità urbana comprende il nuovo Burgman Street 125, dotato di display TFT da 4,2 pollici, sistema keyless e vano sottosella da 25,9 litri, e lo scooter elettrico e-Address, per il quale Suzuki dichiara un’autonomia di 80 km con una carica.

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