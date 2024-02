Quando nevica si può circolare in moto? Il chiarimento di Assogomma

Diversi motociclisti non abbandonano l’utilizzo del proprio mezzo a due ruote durante la stagione invernale. Ma cosa dicono le normative per la circolazione di moto e motocicli nel periodo più freddo dell’anno? Per esempio, si può circolare con moto e scooter quando nevica?

La risposta è negativa: in caso di neve al suolo i motocicli non possono circolare. Un divieto che, come ricorda Assogomma fornendo alcuni utili chiarimenti in materia, risponde a una logica di buon senso, dato che su un fondo viscido come quello innevato non è possibile mantenere l’equilibrio e viaggiare sicuri facendo affidamento solo su due ruote.

La direttiva del 16 gennaio 2013

Assogomma, sottolineando che i motociclisti non sono tenuti all’obbligo nel periodo invernale di avere montate gomme invernali né catene al seguito come è invece prescritto per le automobili, spiega che in caso di neve al suolo non possono circolare, richiamando a tal proposito la direttiva del 16 gennaio 2013. Quest’ultima afferma che nel periodo di vigenza delle Ordinanze invernali i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Se nevica, invece, non possono circolare, indipendentemente dal fatto che abbiano montate delle gomme marcate M+S.

La marcatura M+S – “Mud & Snow”, tradotto dall’inglese “fango e neve”, è una autocertificazione del costruttore di pneumatici che può essere riportata su diverse tipologie di pneumatici quali: motoveicoli, vetture, mezzi pesanti. Nel caso dei veicoli a due ruote questa marcatura indica che il pneumatico è idoneo limitatamente alla marcia su fango e più in generale per un uso fuoristradistico, non anche su fondo stradale innevato.

Assogomma riassume il proprio chiarimento in tre punti:

– È possibile montare e circolare tutto l’anno con motocicli muniti di pneumatici marcati M+S purché con caratteristiche dimensionali e prestazionali identiche a quelle riportate in carta di circolazione, a meno che non vi sia neve al suolo o precipitazioni nevose in atto. In tale caso ne è vietata la circolazione.

– È possibile montare e circolare con motocicli muniti di pneumatici marcati M+S con codice di velocità declassato purché per un uso occasionale o temporaneo. In tale caso deve essere apposta una targhetta monitoria che informi il guidatore della velocità massima consentita. Tale equipaggiamento non necessita di aggiornamento della carta di circolazione, né di un nullaosta del costruttore.

– Laddove si vogliano impiegare pneumatici di misure e di prestazioni non riportate in carta di circolazione è necessario rivolgersi al costruttore del motoveicolo che fornirà le opportune formali assicurazioni. È solo il costruttore del motoveicolo, non il costruttore o il rivenditore del pneumatico, a poter autorizzare un equipaggiamento alternativo a quello previsto in carta di circolazione.