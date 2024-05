QJ Motor SRT 700 X 2024: ecco la nostra PROVA SU STRADA completa

Il mercato moto è oggi dominato dalle enduro declinate in mille e più versioni a seconda delle dimensioni delle ruote, della motorizzazione e dell’allestimento. Anche la loro destinazione d’uso, dall’enduro più estremo fino ad un uso quasi prettamente stradale, da ampia possibilità a chi compra di scegliere il mezzo più adatto alle proprie esigenze. Qj Motor SRT 700 X si pone come modello di ingresso nel mondo delle enduro per cilindrata e prezzo ma offre un allestimento davvero completo da moto di segmento superiore. Vediamola insieme in questo nostro test ride.

Design

SRT 700 X si ispira in modo netto al mondo delle maxi enduro, in particolare richiama BMW GS in molti dettagli come ad esempio il becco anteriore o il disegno del silenziatore di scarico. Queste linee sono molto ad effetto soprattutto per la livrea dai colori molto indovinati, con la giusta miscela di nero e grigio opachi uniti a grafiche color lime. L’impatto visivo risulta davvero notevole e si ha l’impressione di essere davanti ad una moto di categoria superiore. All’anteriore sopra il becco troviamo il grande faro centrale full led affiancato dagli indicatori di direzione anch’essi a led. Salendo troviamo poi il cupolino fisso in plexiglas trasparente. Dietro alla sezione frontale abbiamo la strumentazione con schermo a colori, semplice da interpretare e con tutte le informazioni di base necessarie. Non è presente il dato del consumo di carburante. Abbiamo poi il largo manubrio con paramani e blocchetti retroilluminati. Ci sono anche i tasti per le manopole e la sella riscaldati. La sezione centrale della moto è dominata dal grande serbatoio e dalla sua sovrastruttura. Solo la colorazione opaca nella parte verso il pilota risulta delicata a causa del contatto con giacche e soprattutto cerniere. Ampia la sella su due livelli, a cui segue il portapacchi che serve anche come eventuale supporto per il bauletto. Il gruppo ottico posteriore è anch’esso a led e lo scarico ha un design bello ma risulta piuttosto delicato a livello dei collettori, che tendono a perdere il loro aspetto lucido velocemente.

Tecnica

SRT 700 X e’ realizzata utilizzando un telaio in acciaio sostenuto da una forcella Marzocchi a steli rovesciati e regolabile nell’idraulica e da un mono ammortizzatore posteriore. Le ruote a raggi tubeless hanno misure 110/80 su cerchio da 19” all’anteriore e 150/70 su cerchio da 17” al posteriore. L’impianto frenante Brembo utilizza due dischi anteriori da 320mm di diametro e pinze a 4 pistoncini, mentre al posteriore abbiamo un disco da 260mm di diametro e pinza a singolo pistoncino. Il motore è un bicilindrico parallelo fronte marcia di 698 cc di cilindrata ed è in grado di erogare 54 kw a 8000 giri/minuto e 67 Nm a 6000 giri/minuto. Il serbatoio ha la notevole capacità di 19,5 litri. Il peso dichiarato in ordine di marcia è di 240 kg.

Ed eccoci in sella

Al primo approccio si nota l’elevata altezza da terra della sella (825mm dichiarati) che per chi è alto come chi scrive, cioè 1,75 metri, risulta davvero importante e permette di mettere a terra un piede soltanto. Questa situazione è data anche dal fatto che la moto è piuttosto larga nella parte anteriore della sella e quindi le gambe risultano leggermente divaricate. Nelle manovre, insieme al peso piuttosto elevato, serve quindi una certa dimestichezza mentre una volta in movimento non ci sono problemi e la moto risulta anzi facile da guidare e comunicativa. Una volta seduti si sta con il busto piuttosto verticale e con le braccia che vanno a prendere il largo manubrio, dando una postura alla guida tipica per questo tipo di moto. In movimento il bicilindrico si fa notare per la buona progressione con una spinta costante soprattutto dai 3000 giri/minuto in poi. Ridotte le vibrazioni che si avvertono solamente sulle pedane. Le prestazioni sono più che sufficienti, solo il cambio ha una corsa piuttosto lunga e accusa qualche impuntamento soprattutto quando si va ad inserire la seconda marcia. La frizione è leggerissima da azionare mentre l’impianto frenante Brembo è potente e progressivo. Anche nelle frenate più intense il beccheggio della moto è molto ridotto grazie ad una taratura delle sospensioni molto sostenuta e che permette una guida su asfalto più sportiva; il rovescio della medaglia è la scarsa capacità soprattutto della forcella ad assorbire le asperità stradali più accentuate. Buona la protezione aerodinamica data dal cupolino fisso, che ripara spalle e busto lasciando solo parte del viso esposto al vento in maniera assolutamente trascurabile. Nell’uso si apprezzano le manopole e la sella riscaldate e gestite da appositi tasti al manubrio, sarebbe necessaria però una spia ad indicarne lo stato se acceso o spento. Chiara e leggibile la strumentazione che gestisce autonomamente il colore dello sfondo, bianco o nero, a seconda della luminosità ambientale.

Prezzi

SRT 700 X ha un prezzo di 7.490 euro franco concessionario, mentre SRT 700 standard con cerchio anteriore da 17″ e ruote in lega e non a raggi si può avere con 7.250 euro.

Conclusioni

SRT 700 X ci ha convinti per l’allestimento completo, soprattutto in relazione al prezzo di acquisto, e per la livrea molto ad effetto. Ci ha convinto meno la taratura molto rigida delle sospensioni e l’altezza della sella davvero elevata. Buone le prestazioni e la posizione in sella.

Scheda Tecnica

Dimensioni: lunghezza 2.220 mm; larghezza 928 mm; interasse 1.505 mm; altezza sella 825 mm

Motore: Bicilindrico parallelo fronte marcia, potenza max 72 CV (54 kW) a 8.000 giri/min, coppia max 67 Nm a 6.000 giri/min

Cilindrata: 698 cc

Cambio: a 6 marce

Peso: 240 kg in ordine di marcia

Sospensione anteriore: Forcella a steli rovesciati

Sospensione posteriore: Mono ammortizzatore idraulico

Impianto frenante: Anteriore a doppio disco 320 mm, posteriore disco singolo 260 mm, con pinze Brembo

Pneumatici: 110/80 ZR 19″ anteriore, 150/70 ZR 17″ posteriore

Capacità serbatoio: 19,5 lt

Prezzo: 7.490 euro IVA incl