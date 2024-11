Mytech a EICMA 2024 con nuovi accessori: valigie espandibili, luci a LED e telai a sgancio rapido [FOTO]

Mytech, azienda specializzata nella produzione di valigie e accessori da moto, è protagonista a EICMA 2024 con una serie di novità pensate per rendere il viaggio in moto ancora più piacevole e funzionali, grazie ad una serie di prodotti innovativi che puntano a incrementare comfort, praticità, sicurezza e personalizzazione dell’esperienza di viaggio in moto.

Valigie Model-X con sistema di espansione

Mytech ha realizzato un sistema di espansione modulare della linea Model X che permette di aumentare la capacità delle valigie laterali da 32 a 39 litri, offrendo uno spazio extra per chi necessita di maggiore carico. L’espansione, studiata per garantire la tenuta all’acqua, si installa in maniera facile e veloce grazie al sistema di aggancio rapido.

Telai a sgancio rapido

La gamma di telai Mytech si arricchisce del sistema di sgancio rapido che permette di rimuovere e installare le valigie in pochi semplici passaggi, grazie a un sistema di viti a un quarto di giro.

Tecnologia a LED per una maggiore sicurezza

Altra novità introdotta da Mytech è la luce a LED sia per l’esterno che per l’interno della valigie. Il LED esterno migliora la visibilità della moto, contribuendo alla sicurezza del motociclista in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la luce LED interna, montata tramite un pratico sistema magnetico rimovibile, fornisce un’illuminazione ottimale all’interno della valigia anche in condizioni di buio.

Nuove soluzioni per nuovi modelli di moto

Si amplia poi la gamma di modelli moto compatibili con le valigie laterali Mytech che ora possono essere montate anche su Honda Transalp, Moto Guzzi V85 TT 2024 e BMW F 900 GS, 1300 GS e 1300 GS Adventure.