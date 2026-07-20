Moto Morini Alltrhike 450: una serie di accessori per personalizzarla

La Moto Morini Alltrhike è la moto pensata per gli amanti dell’avventura, arrivata circa un anno fa nel nostro mercato. Ora il marchio italiano lancia una nuova serie di accessori originali, per permettere al proprietario di personalizzare la propria moto. Dagli equipaggiamenti dedicati ai lunghi viaggi fino agli elementi pensati per migliorare il comfort durante l’utilizzo quotidiano, ogni accessorio è stato progettato per integrarsi con le linee della moto.

I nuovi accessori

Sono numerosi gli accessori disponibili. Si parte dal tris bauletti, per aumentare la capacità di carico e affrontare anche i viaggi più lunghi, passando per la sella e le manopole riscaldate, che permettono di affrontare anche le temperature più rigide con il giusto comfort. Una maggiore protezione viene data dal paramani e dal parabrezza maggiorato, quest’ultimo utile per ripararsi dal vento e dal freddo, ma anche per un maggiore comfort in altre situazioni.

Un look ancora più avventuroso viene dato dai bumper laterali alti, che garantiscono anche una maggiore protezione, così come la protezione del radiatore permette di preservare i componenti della moto, durante l’utilizzo su percorsi più impegnativi. Infine, sono disponibili il parafango basso, per completare l’equipaggiamento in funzione delle diverse condizioni di guida, così come la paracoppa in alluminio, per proteggere meglio la mota durante la guida in fuoristrada.

La possibilità di configurare la moto attraverso gli accessori originali consente a ogni motociclista di creare una Alltrhike 450 ancora più vicina al proprio stile di viaggio: dall’avventura su lunghe percorrenze all’utilizzo quotidiano, fino alle esplorazioni fuori dall’asfalto. Tutti accessori ordinabili presso la rete ufficiale Moto Morini. Tramite il sito ufficiale, è possibile ricercare il concessionario più comodo o più vicino, per poter acquistare e montare gli accessori desiderati.

La Moto Morini Alltrhike 450

Guidabile anche con patente A2, la Moto Morini Alltrhike si rivolge a un pubblico ampio, interessato a un mezzo versatile, maneggevole e accessibile per vivere appiano l’esperienza dell’adventouring. La moto è dotata di ruota da 21 pollici all’anteriore che, grazie all’altezza e alla sezione sottile consente stabilità e aderenza su terreni complicati e in condizioni di guida difficili. Con un peso di appena 190 kg e un’altezza della sella di 840 mm, la Alltrhike garantisce comfort e maneggevolezza su ogni tipologia di superficie, compresi quelli più impegnativi.

Questo modello è spinto da un motore bicilindrico da 450 cc che eroga 44 CV di potenza, capace di garantire prestazioni brillanti anche grazie al traction control. Le performance in off-road della moto possono beneficiare della forcella anteriore Kayaba da 41 mm, con un’escursione di 208 mm, e dell’ammortizzatore posteriore con precarico remotato che assicura il massimo comfort su qualsiasi fondo. A completare la dotazione della Alltrhike ci sono il sistema frenante con ABS e pinza freno radiale all’anteriore, il cavalletto centrale, la sella doppia, la sella posteriore a inclinazione variabile, il sistema di navigazione intuitivo, il parabrezza regolaile e le porte USB e USB-C.

Dal 1937 produce moto di carattere

Moto Morini è uno dei marchi storici del motociclismo italiano, fondato a Bologna nel 1937 da Alfonso Morini. Nel corso della sua lunga storia, la Casa si è distinta per la produzione di motociclette dal forte carattere, apprezzate per il mix di prestazioni, affidabilità e stile italiano. Dopo diverse vicende industriali, il marchio è tornato protagonista negli ultimi anni grazie a una nuova fase di sviluppo che ha ampliato la gamma con modelli pensati per soddisfare un pubblico sempre più ampio.

Oggi Moto Morini propone motociclette che spaziano dalle adventure alle crossover, passando per le naked e le cruiser, con una particolare attenzione al rapporto qualità-prezzo e a una dotazione tecnologica completa. Modelli come X-Cape, Seiemmezzo, Calibro e Alltrhike rappresentano la volontà del costruttore di offrire moto versatili, adatte sia all’utilizzo quotidiano sia ai lunghi viaggi.

Pur guardando al futuro, Moto Morini continua a valorizzare il proprio patrimonio storico e il design italiano, elementi che rimangono parte integrante dell’identità del marchio. L’obiettivo è consolidare la presenza nei principali mercati internazionali attraverso una gamma sempre più moderna, mantenendo quell’equilibrio tra tradizione, innovazione e piacere di guida che da quasi novant’anni contraddistingue il nome Moto Morini.