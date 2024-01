Morto Anthony Gobert, l’ex motociclista di superbike aveva 48 anni

Lutto nel mondo del motociclismo che apprende con tristezza la notizia della morte di Anthony Gobert. Il pilota australiano, protagonista in Superbike negli anni ’90, aveva 48 anni e soffriva di una malattia che lo ha condotto al decesso. Solo qualche giorno fa, i due fratelli minori dell’ex pilota, Aaron e Alex, avevano annunciato che la malattia che lo aveva colpito era allo stadio terminale e che stava ricevendo le cure palliative.

Talento e sregolatezza

Gobert salì alle luci della ribalta in Superbike nel 1994 quando, in occasione della gara casalinga in Australia, ricevette un wild card e stupì tutti in quel week-end conquistando, praticamente da sconosciuto, la pole position, una vittoria e un terzo posto. L’anno successivo concluse la stagione in quarta posizione con due vittorie all’attivo, ma l’ascesa di Gobert durò poco trasformandosi presto in declino.

Nel 1997 Gobert ottenne la fiducia di Suzuki che gli affidò una delle sue moto nella classe 500 del Motomondiale, ma poco dopo il pilota australiano risultò positivo a un controllo antidoping, venendo prima sospeso e poi licenziato dalla Casa giapponese. Nel 1999 provò a ripartire, tornando in Superbike, e vincendo ancora una volta la gara a Philipp Island, ma rimase un exploit isolato con Gobert che, forse incapace di gestire la pressione, non riuscì a tornare ai livelli di qualche anno prima. Dopo aver corso in alcuni campionati nazionali tra Australia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, Gobert si ritirò dalle competizioni nel 2007. Dopo il ritiro, il pilota australiano ha dovuto fare i conti con problemi legati alla dipendenza da droghe e alcool.