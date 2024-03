Le nuove chiavi dinamometriche Rothewald per fissare al meglio ogni bullone [FOTO]

La chiave dinamometrica è uno degli oggetti che non può mancare nella cassetta degli attrezzi del motociclista. Questo strumento infatti è l’unico che permette di fissare correttamente i bulloni, impendendo di perderli o di non riuscire ad allentarli.

Per evitare il rischio di spanare un bullone o di tranciare una candela, vengono proposte le nuove chiavi dinamometriche del marchio tedesco Rothewald, distribuite in esclusiva da Louis Moto. Queste nuove chiavi rispettano la norma DIN ISO 6789-1:2017 e coprono le gamme Nm (Newton metro, coppia di serraggio) più comuni.

Tre lunghezze disponibili

Sono caratterizzate da maniglie rotanti, regolabili all’infinito, con uno sgancio rapido, oltre che da testi reversibili che garantiscono uno scatto preciso ed affidabile, immediatamente identificabile. Le chiavi dinamometriche Rothewald sono disponibili in tre lunghezze (28 cm per 25 Nm, 36 cm per 110 Nm, 46 cm per 210 Nm) e con prezzi che partono da 79,99 €.