L’antifurto ‘alternativo’ per lo scooter: quando il blocca ruota non basta [VIDEO]

Chi ha subito il furto del proprio scooter o della propria moto nonostante la presenza del sistema blocca ruota potrebbe magari fare un pensierino all’inedito e creativo sistema anti-ladri che si vede in queste immagini.

Come mostrato nel breve video condiviso sui social da Luca Abete, inviato di Striscia la notizia, qualcuno ha pensato ad una stratagemma “infallibile” per non farsi rubare lo scooter: fissare le ruote a terra con delle colate di cemento. Di certo un antifurto che non ha nella praticità d’uso il suo punto di forza, ma che almeno si pensa possa offrire maggiore sicurezza rispetto al classico sistema blocca ruota.