KTM Orange Parade 2026: data, programma e come partecipare

Il giorno da cerchiare in rosso sul calendario dei fan KTM è l’11 settembre 2026, quando è in programma la terza edizione della KTM Orange Parade che torna anche quest’anno, sulla scia del grande successo delle prime due edizioni. La Casa motociclistica austriaca si prepara dunque a rinnovare l’appuntamento con la propria community, con il ritorno della KTM Orange Parade, l’evento che celebra la passione “Ready to Race” riunendo centinaia di clienti e appassionati proveniente da tutta Europa.

Sarà ancora una volta il Misano World Circuit Marco Simoncelli ad ospitare l’evento, con l’asfalto del tracciato romagnolo che nel tardo pomeriggio del prossimo 11 settembre si trasformerà nuovamente in una distesa arancione. Saranno più di 500 i motociclisti che avranno l’opportunità di entrare in pista con la propria KTM e percorrere due giri del circuito dove, poche ore più tardi, saranno protagonisti i campioni della MotoGP.

Giri in pista coi piloti KTM e poi festa a Rimini con la Riders Night

L’esperienza alla KTM Orange Parade 2026 sarà resa ancora più memorabile dalla presenza dei piloti MotoGP del Red Bull KTM Factory Racing Team, Pedro Acosta e Brad Binder, insieme ai piloti del Red Bull KTM Tech3 Team, Enea Bastianini e Maverick Vinales, che sfileranno in pista assieme ai partecipanti dell’evento più atteso dell’anno dalla community KTM. Al termine della parata, la festa si sposterà nel cuore della Riviera Romagnola, con la Riders Night, l’esclusivo party tra musica, divertimento ed energia KTM, organizzato da Red Bull, partner dell’evento.

Come partecipare

Per prendere parte alla KTM Orange Parade è sufficiente possedere una KTM immatricolata, di qualsiasi modello e anno di produzione, in regola con il Codice della Strada e registrarsi attraverso la piattaforma online dedicata all’evento. La quota di partecipazione, che è di 30 euro per il pilota e 30 euro per l’evento passeggero, comprende: Fan Package esclusivo con gadget KTM e dei partner dell’evento, voucher da utilizzare per una sessione di Power Shopping presso il proprio Concessionario KTM di riferimento, accesso alla parata sul Misano World Circuit, accesso all’esclusiva festa ufficiale Red Bull con free drink incluso, parcheggio gratuito nei pressi del circuito per tutta la giornata di venerdì 11 settembre e parcheggio gratuito a Rimini nell’area della Red Bull Riders Night.