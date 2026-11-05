KTM 450 RC, debutto a EICMA 2026: ecco la nuova supersportiva

C’è una nuova protagonista, firmata KTM, in arrivo nel segmento delle supersportive di media cilindrata: si tratta della nuova KTM 450 RC che la Casa austriaca ha svelato in anteprima ad EICMA 2026, il Salone internazionale delle due ruote in programma a Fiera Milano Rho, fino a domenica 8 novembre.

Ciclistica specifica e componentistica top

Nata dai crismi definiti dal DNA sportivo che contraddistingue le creazioni KTM, la nuova 450 RC è caratterizzata da una configurazione ciclistica dedicata e componentistica premium, al fine di fornire un ottimale equilibrio tra prestazioni, precisione e piacere di guida. La KTM 450 RC monta sospensioni WP APEX, con all’anteriore la forcella WP APEX USD da 43 mm regolabile in compressione ed estensione, mentre al posteriore troviamo l’ammortizzatore WP APEX, regolabile nel precarico e nell’estensione, montato su un forcellone monobraccio.

Impianto frenante e tecnologia al completo

Altrettanto avanzato è il sistema frenante della nuova KTM 450 RC che si compone di un disco anteriore da 320 mm e da una pinza radiale WP a quattro pistoncini. Grazie alla configurazione a disco singole si riducono le masse non sospese, a vantaggio del carattere dinamico della moto che è equipaggiata con pneumatici Pirelli Diablo Rosso 4.

La nuova supersportiva media del costruttore austriaco benefica di una dotazione tecnologia completa che comprende Cornering ABS, controllo di trazione MTC, ABS a doppio canale con impostazioni Road e Supermoto e diverse mappature di guida selezionabili. Sulla moto troviamo anche uno display TFT da 5 pollici che visualizza le informazioni di guida, oltre alle prese USB-A e USB-C per poter ricaricare smartphone e altri dispositivi elettronici.

In produzione da fine 2027

La nuova KTM 450 RC sarà prodotta a partire dalla fine del 2027, con le specifiche tecniche e ulteriori dettagli sulla sua disponibilità nei singoli mercati che saranno resi noti in prossimità dell’inizio della produzione di questa supersportiva di media cilindrata che, puntando di prestazioni, tecnologia e versatilità, promette di offrire divertimento e piacere di guida.

Domande frequenti su KTM 450 RC 2028

Quando arriverà sul mercato la nuova KTM 450 RC?

La produzione della nuova KTM 450 RC inizierà alla fine del 2027. Ulteriori informazioni sulle specifiche tecniche definitive e sulla disponibilità nei singoli mercati saranno comunicate in prossimità dell’avvio della produzione.

Quali sono le principali caratteristiche tecniche della KTM 450 RC?

La nuova KTM 450 RC è equipaggiata con sospensioni WP APEX regolabili, forcella anteriore USD da 43 mm, ammortizzatore posteriore abbinato a un forcellone monobraccio e impianto frenante con disco anteriore da 320 mm e pinza radiale WP a quattro pistoncini.

Quali sistemi elettronici offre la nuova KTM 450 RC?

La dotazione elettronica comprende Cornering ABS, controllo di trazione MTC, ABS a doppio canale con modalità Road e Supermoto e diverse mappature di guida selezionabili. È inoltre presente un display TFT da 5 pollici.

Quali pneumatici monta la KTM 450 RC?

La nuova supersportiva KTM utilizza pneumatici Pirelli Diablo Rosso 4, scelti per offrire aderenza e prestazioni nella guida sportiva.