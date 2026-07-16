Kove 625X Pro: la nuova crossover da 62,5 CV arriva in Italia, prezzo da 6.490 euro

Kove amplia la propria offerta nel segmento delle crossover presentando la nuova 625X Pro, una moto progettata per chi cerca versatilità senza rinunciare a comfort, tecnologia e capacità di affrontare l’asfalto e lo sterrato leggero con la stessa disinvoltura. La nuova Kove 625X Pro punterà a farsi largo tra le crossover, puntando sulla versatilità nell’adattarsi ai lunghi viaggi, così come alle uscite in off-road, il tutto a un prezzo particolarmente competitivo.

Motore 581 cc da 62,5 CV e autonomia di circa 500 km

La Kove 625X Pro è spinta da un motore bicilindrico in linea da 581 cc con distruzione DOHC e fasatura a 270°, in grado di erogare 62,5 CV di potenza e 56,5 Nm di coppia massima. Grazie al capiente serbatoio da 21 litri di capacità, questa moto offre un’autonomia dichiarata che arriva a circa 500 chilometri con un pieno di carburante, un dato che la rendere una valida alleate per il turismo su due ruote.

Pronta ad allontarsi dall’asfalto

La ciclistica è costruita attorno a un telaio in acciaio ad alta resistenza con forcellone in alluminio, mentre le ruote da 19 pollici all’anteriore e da 17 pollici al posteriore confermano la sua vocazione adventure. Le sospensioni KYB completamente regolabili, con escursioni fino a 230 mm, sono garanzia di comfort elevato sia su strada sia nei percorsi più sconnessi. La sella, che ha un’altezza da terra di 820 mm, è riscaldabile così come le manopole, entrambe di serie.

Tecnologia radar per un elettronica di livello premium

Tra gli elementi più interessanti della Kove 625X Pro c’è il pacchetto elettronico basato su tecnologia radar, una soluzione ancora rara in questa fascia di mercato. La moto integra infatti il sistema di assistenza al cambio di corsia (LCA) e l’avviso di rischio collisione posteriore (RCW), con segnalazioni direttamente negli specchietti e sul display TFT da 6,75 pollici. Completano la dotazione il TPMS, la funzione mirroring dello smartphone via Bluetooth, il sistema keyless e la possibilità di disattivare completamente ABS e controllo di trazione per la guida in fuoristrada.

In promozione al prezzo di 6.490 €

La nuova KOVE 625X PRO arriverà nelle concessionarie italiane nelle prossime settimane in tre colorazioni: Cloud Blade White, Armor Black e Astral Blue. Il prezzo parte da 6.690 €, mentre fino al 30 settembre 2026 è prevista una promozione di lancio che abbassa il listino a 6.490 €. Disponibile anche con tris di valigie in alluminio incluse che portano il prezzo di listino a 7.290 €, che in promo scende a 6.990 €.