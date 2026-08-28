Kawasaki: novità per il 2027 per Ninja 1100, Versys 1100 e Meguro

Kawasaki continua ad aggiornare la propria gamma per il 2027. L’azienda giapponese, dopo quanto annunciato all’inizio del mese, propone delle novità per altri modelli: si tratta di Ninja 1100 (SX e SE), Versys 1100 (S e SE) e Meguro S1. In particolare, sono le livree ad essere cambiate, con l’introduzione di nuovi colori disponibili. Dalle Supernaked alle sportive, passando per cruiser e tourer, il filo conduttore prevede il mantenimento di motori e componentistica, che restano invariati, mentre il look si rinnova nell’estetica.

Le novità per la Ninja

Entrando più nel dettaglio, le Ninja 1000 2027 proporranno i nuovi colori Metallic Carbon Gray e Metallic Diablo Black per la SX, mentre la SE viene proposta in Plasma Lime Green-Metallic Diablo Black e Pearl Stardust White-Metallic Diablo Black. Per il resto, la gamma sportiva del marchio giapponese propone le classiche configurazioni bilanciate, in modo da offrire il giusto comfort e le prestazioni sia per la guida sportiva sia per quella da turismo.

Le Ninja 1100SX offrono versatilità per la guida quotidiana, con il cruise control elettronico e i sistemi optional di borse laterali integrate, oltre al bauletto presente come accessorio (sono disponibili anche le manopole riscaldabili). Esaltano la guida sportiva con il telaio in alluminio, la forcella anteriore a steli rovesciati e la sospensione posteriore Horizontal Back-link. Per il modello più ricco SE, inoltre, troviamo i dischi freno anteriori targati Brembo.

Il motore a quattro cilindri in linea della Ninja 1100SX, raffreddato a liquido, è progettato per garantire una forte spinta nella fascia di regimi medio-bassa grazie ad una cilindrata di 1.099 cc e una coppia massima di 113 Nm, mentre le prestazioni agli alti regimi sono caratterizzati da una potenza massima di 136 CV a 9.000 giri/min. Ad esso, è abbinato un quickshifter bidirezionale che soddisfa sia le esigenze di guida sportiva che da turismo.

La Versys compie 15 anni

Il 2027 sarà un anno speciale per la famiglia Versys, che compirà 15 anni dal debutto del 2012. Per celebrare questo compleanno, ci saranno le nuove colorazioni HD Metallic Carbon Gray e Metallic Diablo Black per la versione S e le combinazioni HD Metallic Deep Blue J25-HD Metallic Carbon Gray e HD Plasma Lime Green-Metallic Diablo Black per quanto riguarda la SE. Questa moto ha la versatilità nel suo DNA, è capace di affrontare qualsiasi tipo di strada. Grazie al suo motore a quattro cilindri in linea da 1.099 cm3, con una potenza massima di 135 cavalli.

La sella accogliente, la protezione aerodinamica e la posizione di guida rilassata permettono di affrontare lunghi viaggi con il giusto comfort, mentre le sospensioni a lunga escursione, abbinate ai cerchi da 17 pollici, permettono inoltre di affrontare con sicurezza un’ampia varietà di percorsi stradali. Ben dotata dalla nascita, la Versys 1100 offre anche tanti optional disponibili: dalle valigie laterali integrate al top case in tinta. Ma, di serie, propone un pacchetto di alto livello, come la connettività tramite smartphone, le luci cornering a LED e il cruise elettronico.

L’anima classica con Meguro e W230

Gli aggiornamenti per il 2027 si completano con la gamma dedicata alle moto classiche, con Meguro S1 e W230. Entrambe con la nuova colorazione Ebony, sono accessibili e possono essere guidate anche con patente A2. Con le loro dimensioni compatte, un peso contenuto ed un’altezza della sella pensata sia per i motociclisti più giovani sia per chi torna in sella dopo qualche anno. Il tutto con un design che richiama alla storia del marchio giapponese.

Il telaio snello e compatto contribuisce a rendere S1 e W230 leggere, accessibili e intuitive, mentre elementi come la sella dal disegno classico, i parafanghi in acciaio, il serbatoio a goccia, la strumentazione rétro e le ruote a raggi rafforzano il legame con la tradizione. Soluzioni che non si limitano a evocare il passato, ma contribuiscono a creare una sensazione di autenticità immediata, percepibile fin dal primo sguardo, per un incontro con il mondo moderno. Il tutto con la spinta del motore monocilindrico SOHC a quattro tempi da 233 cm3 raffreddato ad aria, per una risposta piacevole e regolare, con erogazione e coppia spalmata lungo tutto l’arco di utilizzo.