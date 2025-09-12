Kawasaki Ninja: nuove colorazioni 2026 per le Sport Tourer giapponesi [FOTO]

Kawasaki annuncia il rinnovamento estetico delle sue sport tourer con una serie di novità che riguardano i modelli Ninja H2 SX SE e Ninja 1100SX. Con il model year 2026 le due carenate turistiche di alta cilindrata della Casa giapponese saranno disponibili in concessionaria con le rinnovate versioni “SE”, colorazioni aggiornate e un’ampia gamma di accessori originali.

Kawasaki Ninja H2 SX SE 2026

La Kawasaki Ninja H2 SX SE, equipaggiata dal motore da 998 cm3 da 200 CV, è l’ammiraglia delle sport tourer del costruttore nipponico e vanta la presenza del pacchetto ARAS (Advanced Rider Assistance Systems) con radar anteriore e posteriore che gestisce il sistema di illuminazione Auto Hi-Beam, cruise control adattivo (ACC) e rilevamento dell’angolo cieco Blind-Spot Detection (BSD). Il tutto è gestito attraverso la strumentazione TFT a colori da 6,5 pollici, che integra il sistema infotainment Kawasaki SPIN.

La Ninja H2 SX SE introduce il sistema di sospensioni elettroniche semi-attive KECS, capace di adattarsi in tempo reale alle condizioni del manto stradale e della guida, arricchito da un software evoluto con tecnologia Skyhook di Showa per una marcia ancora più stabile e controllata. La frenata è invece affidata a pinze monoblocco Brembo Stylema. Il model year 2026 della H2 SX SE propone due colorazioni: Metallic Brilliant Golden Black / Metallic Diablo Black e Metallic Carbon Gray / Metallic Diablo Black.

Kawasaki Ninja 1100SX 2026

La nuova Ninja 1100SX lanciata recentemente come evoluzione dell’iconica Ninja 1000SX rappresenta un evoluzione in termini di versatilità, prestazioni e piacere di guida, facendo leva sull’aumento di cilindrate e su una serie di affinamenti tecnici. Disponibile anche in versione SE, la Kawasaki Ninja 1100SX offre anche tre allestimenti con dotazione specifiche e accessori dedicati: Tourer, Performance e Performance Tourer.

La dotazione di serie comprende il quick-shifter bidirezionale, rapporti allungati per la quinta e sesta marcia, porta USB-C integrata sul manubrio e cupolino regolabile in quattro posizioni. La versione SE si distingue per un impianto frenante potenziato, con pinze Brembo M4.32, pompa freno Brembo e tubazioni in treccia metallica, oltre a un monoammortizzatore posteriore Öhlins S46. Entrambe le versioni dispongono di cruise control e predisposizione per il montaggio di valigie laterali. Per quanto riguarda le colorazioni del MY26, la Ninja 1100SX è proposta in Metallic Brilliant Golden Black / Metallic Carbon Gray, mentre per la Ninja 1100SX SE le opzioni cromatiche sono due: Metallic Deep Blue / Metallic Diablo Black ed Emerald Blazed Green / Metallic Diablo Black.