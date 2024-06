Italjet Dragster Gresini Racing MotoGP Replica: i nuovi scooter che portano in strada l’adrenalina della pista [FOTO]

Italjet celebra la collaborazione con il Team Gresini Racing MotoGP, di cui è sponsor tecnico, introducendo gamma il Dragster in due versioni Gresini Racing MotoGP Replica.

La prima è la versione standard, disponibile nelle cilindrate 125, 200 e 300 cc, ed è caratterizzata dalla livrea del team Gresini Racing. La seconda è l’esclusiva versione Limited Edition, dedicata ai collezionisti e realizzata in serie limitata in soli 75 esemplari, nella cilindrata 300 cc.

Look unico per la Limited Edition

Il Dragster Gresini Racing MotoGP Replica Limited Edition è caratterizzato da una serie di dettagli esclusivi: targhetta numerata identificato della serie, sospensioni Ohlins all’anteriore e al posteriore, impianto di scarico Akrapovic Racing aggiuntivo, alette posteriori in stile MotoGP posizionate al posto del sellino passeggero e speciale ologramma come garanzia di autenticità.

Prezzi e disponibilità

Le due nuove versioni Dragster Gresini Racing MotoGP Replica saranno disponibili sul mercato a partire da settembre 2024 con prezzi di 6.399 € per il 125 cc, 6.499 € per il 200 cc e 7.499 € per il 300 cc. La versione Limited Edition invece ha un prezzo di 9.499 €.