Honda SH125i e SH150i 2026: l’evoluzione dello scooter con una storia di successo lunga 25 anni [FOTO]

Nel segmento scooter, la gamma Honda SH è da oltre quarant’anni un punto di riferimento della mobilità urbana europea. Presenza costante nelle strade delle principali città del Vecchio Continente è in particolare l’SH125i che si conferma tra gli scooter più venduti in Europa degli ultimi anni, con oltre 20.000 unità immatricolate all’anno dal 2020 ad oggi. L’aggiornato model year 2026 di questo scooter di Honda, che celebra i 25 anni dal debutto di SH125i e SH150i, segna un importante evoluzione che coinvolge design, tecnologia ed efficienza.

Design rinnovato e dotazione premium

Il nuovo corso stilistico dello scooter della Casa giapponese introduce un frontale ridisegnato, con faro e doppio gruppo ottico full LED rivisti, scudo e carene anteriori più eleganti ed essenziali che seguono il concetto “one line design” sviluppato da Giovanni Dovis presso l’Honda R&D di Roma. La tecnologia diventa poi protagonista con soluzioni premium, come il display TFT a colori da 4,2 pollici e la connettività Honda RoadSync, che rendono i nuovi SH125i ed SH150i ancora più moderni senza tradirne il DNA da mezzo semplice e pratico per gli spostamenti quotidiani in città.

Ancora più sostenibile nei materiali

L’innovazione però non riguardano solo l’estetica e la dotazione di bordo, ma anche la sempre maggiore attenzione all’ambiente. I nuovi Honda SH125i ed SH150i, oltre a essere dotati delle soluzioni pionieristiche introdotte dalla variante “Vetro”, ovvero delle carenature semitrasparenti non verniciate che permettono di ridurre le emissioni di CO2 in fase di produzione, compiono un ulteriore passo avanti adottando materiali sostenibili per componenti come il portatarga e il paracalore dello scarico.

Evoluzione continua da oltre 40 anni

Modello che rappresenta la perfetta combinazione tra ingegneria giapponese e design italiano, lo scooter Honda SH affonda le sue radici nel 1984, anno di lancio del primo SH50, con la gamma SH che è arrivata ai giorni nostri dopo aver attraversato decenni di evoluzione tecnologica costante: dall’iniezione elettronica PGM-FI ai motore eSP con Start&Stop, fino all’ABS e all’omologazione Euro 5+. Un successo confermato dalle performance commerciali, come quelle registrate nel 2025 con la gamma Honda SH che ha registrato quasi 60.000 veicoli venduti in Europa, confermandosi leader di mercato.