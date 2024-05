Ducati Scrambler, due concept custom al Bike Shed Show di Londra [FOTO]

Due nuovi concept Scrambler Ducati sono stati svelati in anteprima al Bike Shed London Show tenutosi nei giorni scorsi nella capitale britannica. I due concept, denominati CR24I e RR24I, sono due proposte audaci e innovative del Centro Stile Ducati, realizzate sulla base tecnica dello Scrambler di seconda generazione, che testimoniano l’importanza del mondo della customizzazione per il post-heritage Ducati.

CR24I

Il concept CR24I si presenta con uno stile puramente Café Racer, naturale evoluzione dell’omonimo Scambler del 2017. Con una linea ispirata alle moto che hanno fatto la leggenda dei locali britannici degli anni ’60, questo concept sottolinea la versatilità della base meccanica Scrambler, caratterizzata in questo caso da cerchio anteriore da 17 pollici con gommatura stradale, semimanubri sportivi con specchietti bar-ned, carenatura sul serbatoio stretta e avvolgente che evoca modelli iconici di Ducati come Pantah e 750 SS. La CR24I ha un sella che si trasforma in monoposto grazie alla cover staccabile, mentre la colorazione fa riferimento all’iconografia dei Rocker inglesi degli anni ’60.

RR24I

La RR24 trae ispirazione dalla saghe post-apocalittiche del cinema e delle serie TV. Con un design minimalista e funzionali, questo Scrambler esalta l’essenzialità delle motocicletta riportando ai suoi elementi base: due ruote, un serbatoio, un motore e un manubrio.

Eliminando tutto ciò che è superfluo, questo concept mette in evidenza le parti in alluminio, lasciando a vista dettagli tecnici e funzionali. Il serbatoio viene spogliato dalla cover, sostituite da un telaio per fissare una borsa da serbatoio per l’essenziale. La parte di sella riservata al passeggero è rimovibile per ricavare un portapacchi. Al posteriore, la valigia sul lato sinistro richiama le operazioni di upcycling delle taniche vuote, e lo scarico Termignoni a passaggio alto accentua il look tracker di questo concept, completato dagli pneumatici Pirelli Scorpion Rally sui cerchi da 18 pollici all’anteriore e 17 pollici al posteriore che, uniti al parafango anteriore alto e corto, promettono di saper affrontare qualunque terreno.